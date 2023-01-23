Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Росморпорт» начал искать поставщика композитных элементов и якорной системы для возводимого в Таганроге плавучего причала № 9. Начальная сумма контракта составляет 69,8 миллиона рублей.
Подать заявку на участие можно до 30 января. Победитель будет известен 6 февраля. Сами же детали поставщик обязуется предоставить не позднее 30 марта этого года.
Напомним, плавучий морской причал в Таганроге сможет принимать различные виды водного пассажирского транспорта. Его возведение обойдется в 200 миллионов рублей. Строительные работы планируют завершить до июня 2023 года.