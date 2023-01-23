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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В Ростовской области ищут поставщика деталей для нового причала в порту Таганрога

Сегодня, 12:47
Фото: Alexxx Malev/CC BY SA/flickr.com
В Ростовской области ищут поставщика деталей для нового причала в порту Таганрога
«Росморпорт» ищет поставщика деталей для плавучего причала порта Таганрога, следует из материалов на сайте государственных закупок.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Росморпорт» начал искать поставщика композитных элементов и якорной системы для возводимого в Таганроге плавучего причала № 9. Начальная сумма контракта составляет 69,8 миллиона рублей.

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Подать заявку на участие можно до 30 января. Победитель будет известен 6 февраля. Сами же детали поставщик обязуется предоставить не позднее 30 марта этого года.

Напомним, плавучий морской причал в Таганроге сможет принимать различные виды водного пассажирского транспорта. Его возведение обойдется в 200 миллионов рублей. Строительные работы планируют завершить до июня 2023 года.

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#Виктория Прутковская#Город#Ростовская область#Таганрог
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