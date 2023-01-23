В понедельник, 23 января, в Дубовском районе Ростовской области в 15.00 мск в селе Дубовском в районе улицы Потапова, 7 произошла авария с участием »ВАЗ-1111”[прим. редакции — автомобиль известен по названию «Ока»] и Lada Priora.