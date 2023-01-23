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Published Сегодня, 17:51
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В понедельник, 23 января, в Дубовском районе Ростовской области в 15.00 мск в селе Дубовском в районе улицы Потапова, 7 произошла авария с участием »ВАЗ-1111”[прим. редакции — автомобиль известен по названию «Ока»] и Lada Priora.
По предварительной информации, 17-летний водитель «Оки» не уступил дорогу Lada Priora на нерегулируемом перекрестке, в результате чего машины столкнулись, 25-летний водитель Priora потерял управление, и автомобиль врезался в дерево.
В итоге пострадали водитель и пассажир Priora, которые попали в больницу с различными травмами.
Теперь в отношении подростка возбудили расследование по факту вождения без прав и страховки, невыполнения требования уступить дорогу и нарушения ПДД, повлекшего за собой легкий вред здоровью.
Полиции предстоит установить все причины и обстоятельства аварии.
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