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Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

В Ростовской области подросток без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Сегодня, 17:51
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области 17-летний водитель «Оки» спровоцировал аварию, в результате которой пострадали пассажир и водитель другого автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.
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Дтп

В понедельник, 23 января, в Дубовском районе Ростовской области в 15.00 мск в селе Дубовском в районе улицы Потапова, 7 произошла авария с участием »ВАЗ-1111”[прим. редакции — автомобиль известен по названию «Ока»] и Lada Priora. 

По предварительной информации, 17-летний водитель «Оки» не уступил дорогу Lada Priora на нерегулируемом перекрестке, в результате чего машины столкнулись, 25-летний водитель Priora потерял управление, и автомобиль врезался в дерево. 

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В итоге пострадали водитель и пассажир Priora, которые попали в больницу с различными травмами. 

Теперь в отношении подростка возбудили расследование по факту вождения без прав и страховки, невыполнения требования уступить дорогу и нарушения ПДД, повлекшего за собой легкий вред здоровью. 

Полиции предстоит установить все причины и обстоятельства аварии. 

Ранее водитель без прав сбил женщину с двумя детьми.

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