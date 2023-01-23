Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Три дошкольных учреждения строят в рамках нацпроекта “Демография”, детские сады появятся в Головатовке в Азовском районе, в слободе Красюковской в Октябрьском районе, а также станице Красноярской в Цимлянском районе.
Еще шесть детсадов возведут по госпрограмме “Развитие образования”, в них будут ходить дети Красного Крыма, Вешенской, Сальска, Новочеркасска, а также Ростова-на-Дону. Вместе с этим в 2023 году в Ростове начнут строительство детского сада на 200 воспитанников на улице Левобережной.
Замминистра строительства Ростовской области Валерий Савельев добавил, что в 2022 году в Ростовской области ввели в эксплуатацию 20 детских садов, рассчитанных на размещение более 2,5 тысячи воспитанников.
Ранее президент Владимир Путин приказал ликвидировать очереди в детских садах.