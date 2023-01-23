Еще шесть детсадов возведут по госпрограмме “Развитие образования”, в них будут ходить дети Красного Крыма, Вешенской, Сальска, Новочеркасска, а также Ростова-на-Дону. Вместе с этим в 2023 году в Ростове начнут строительство детского сада на 200 воспитанников на улице Левобережной.