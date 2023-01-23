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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

В Ростовской области собираются достроить девять детских садов в 2023 году

Сегодня, 17:16
Фото: Donland.ru
В Ростовской области в 2023 году запланировано завершить строительство девяти детских садов, об этом сообщили в донском правительстве.

Три дошкольных учреждения строят в рамках нацпроекта “Демография”, детские сады появятся в Головатовке в Азовском районе, в слободе Красюковской в Октябрьском районе, а также станице Красноярской в Цимлянском районе.

В Ростове в 2022 году завершится строительство детских садов в Левенцовском и ЗЖМ
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Еще шесть детсадов возведут по госпрограмме “Развитие образования”, в них будут ходить дети Красного Крыма, Вешенской, Сальска, Новочеркасска, а также Ростова-на-Дону. Вместе с этим в 2023 году в Ростове начнут строительство детского сада на 200 воспитанников на улице Левобережной.  

Замминистра строительства Ростовской области Валерий Савельев добавил, что в 2022 году  в Ростовской области ввели в эксплуатацию 20 детских садов, рассчитанных на размещение более 2,5 тысячи воспитанников. 

Ранее президент Владимир Путин приказал ликвидировать очереди в детских садах.

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