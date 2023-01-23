Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Напомним, в понедельник, 23 января, стало известно, что Сергей Бодряков сложил свои полномочия и ушел с должности главы администрации Аксайского района. Он заинтриговал подписчиков, сообщив, что принял такое решение из-за новой работы.
Вечером этого же дня губернатор Василий Голубев объявил в своем Telegram-канале, что подписал документ о назначении нового заместителя.
Бодряков приступит к работе в донском правительстве со вторника, 24 января, его зоной ответственности станут вопросы развития донского казачества, а также защита жителей и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций.