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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Ростовской области стало известно о новой должности Сергея Бодрякова

Сегодня, 16:22
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
губернатор Ростовской области Василий Голубев и его заместитель Сергей Бодряков
В Ростовской области Сергей Бодряков ушел с должности главы администрации Аксайского района ради поста замгубернатора, о новых обязанностях Бодрякова рассказал губернатор Василий Голубев.

Напомним, в понедельник, 23 января, стало известно, что Сергей Бодряков сложил свои полномочия и ушел с должности главы администрации Аксайского района. Он заинтриговал подписчиков, сообщив, что принял такое решение из-за новой работы

Исполняющим обязанности главы Аксайского района с 14 июля стал Сергей Бодряков
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Вечером этого же дня губернатор Василий Голубев объявил в своем Telegram-канале, что подписал документ о назначении нового заместителя. 

Бодряков приступит к работе в донском правительстве со вторника, 24 января, его зоной ответственности станут вопросы развития донского казачества, а также защита жителей и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций. 

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