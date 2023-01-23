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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Ростовской области студенток медколледжа отчислили из-за ношения хиджабов

Сегодня, 10:57
Фото: wikimedia

В Новочеркасске отчислили пять студенток медколледжа за ношение хиджабов

Пятерых студенток Новочеркасского медколледжа в Ростовской области отчислили из-за ношения в учебном заведении хиджабов, сообщили в Национальной ассоциации юристов России.

Из Новочеркасского медицинского колледжа отчислили пятерых студенток второго и третьего курсов. Девушки прибыли в Ростовскую область из Чечни и Дагестана и отказывались снимать в учебном заведении хиджабы. На замечания руководства колледжа они никак не реагировали.

Студентки посчитали отчисление незаконным и обратились за помощью к юристам. Девушки упирают на то, что на хиджабе нет атрибутов, указывающих принадлежность к какой-либо религии. Также на территории учебного заведения учащиеся не молились и не вели разговоров на темы, касающиеся ислама.

Приказ об отчислении на руки студенткам не выдали. Однако в колледже решение мотивировали негативным влиянием на других обучающихся в связи с ношением религиозной одежды.

Новочеркасский медицинский колледж
Фото: Яндекс.Карты
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В Ростовской области студенток медколледжа отчислили из-за ношения хиджабов
Видео: НАЮР

В ассоциации юристов обратили внимание на то, что другие студенты не жаловались на девушек из-за их одежды. Также эксперты уверены, что решение об отчислении нарушает право девушек на получение образование.

Ранее муфтий посоветовал ростовским студенткам поменять хиджаб на косынку.

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