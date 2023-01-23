Студентки посчитали отчисление незаконным и обратились за помощью к юристам. Девушки упирают на то, что на хиджабе нет атрибутов, указывающих принадлежность к какой-либо религии. Также на территории учебного заведения учащиеся не молились и не вели разговоров на темы, касающиеся ислама.