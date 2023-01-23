Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Из Новочеркасского медицинского колледжа отчислили пятерых студенток второго и третьего курсов. Девушки прибыли в Ростовскую область из Чечни и Дагестана и отказывались снимать в учебном заведении хиджабы. На замечания руководства колледжа они никак не реагировали.
Студентки посчитали отчисление незаконным и обратились за помощью к юристам. Девушки упирают на то, что на хиджабе нет атрибутов, указывающих принадлежность к какой-либо религии. Также на территории учебного заведения учащиеся не молились и не вели разговоров на темы, касающиеся ислама.
Приказ об отчислении на руки студенткам не выдали. Однако в колледже решение мотивировали негативным влиянием на других обучающихся в связи с ношением религиозной одежды.
В ассоциации юристов обратили внимание на то, что другие студенты не жаловались на девушек из-за их одежды. Также эксперты уверены, что решение об отчислении нарушает право девушек на получение образование.
Ранее муфтий посоветовал ростовским студенткам поменять хиджаб на косынку.