Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Специалисты Россельхознадзора нашли в Ростовской области шесть производителей продуктов животного происхождения, которые не смогли задекларировать свой товар. Дело в том, что предприятия не доказали соответствие своей продукции необходимым санитарным и техническим требованиям. В частности, речь шла об использовании в производстве антибиотиков, ртути и радионуклидов.
Среди предприятий-нарушителей АО «Молочный завод «Орловский», ОАО «Тарасовский маслозавод» и ООО «Таганрогский колбасный завод». Наименования других производителей в Россельхознадзоре не указали.
Однако в ведомстве уточнили, что продукты от этих предприятий поступали, в том числе, в социально значимые учреждения Ростовской области.
Сообщается также, что всем нарушителям вынесены предостережения.
Ранее в Ростовской области выявили семь фантомных поставщиков мяса и молока.