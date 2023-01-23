Специалисты Россельхознадзора нашли в Ростовской области шесть производителей продуктов животного происхождения, которые не смогли задекларировать свой товар. Дело в том, что предприятия не доказали соответствие своей продукции необходимым санитарным и техническим требованиям. В частности, речь шла об использовании в производстве антибиотиков, ртути и радионуклидов.