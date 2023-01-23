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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Ростовской области три завода не смогли подтвердить отсутствие антибиотиков в мясе

Сегодня, 10:30
Фото: Rklawton/CC BY SA/wikimedia.org
В Ростовской области три завода не смогли подтвердить отсутствие антибиотиков в мясе
Три предприятия в Ростовской области не смогли доказать отсутствие в своей молочной и мясной продукции антибиотиков, сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты Россельхознадзора нашли в Ростовской области шесть производителей продуктов животного происхождения, которые не смогли задекларировать свой товар. Дело в том, что предприятия не доказали соответствие своей продукции необходимым санитарным и техническим требованиям. В частности, речь шла об использовании в производстве антибиотиков, ртути и радионуклидов.

Среди предприятий-нарушителей АО «Молочный завод «Орловский», ОАО «Тарасовский маслозавод» и ООО «Таганрогский колбасный завод». Наименования других производителей в Россельхознадзоре не указали.

Однако в ведомстве уточнили, что продукты от этих предприятий поступали, в том числе, в социально значимые учреждения Ростовской области.

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Сообщается также, что всем нарушителям вынесены предостережения.

Ранее в Ростовской области выявили семь фантомных поставщиков мяса и молока.

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#Виктория Прутковская#Новости
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