Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Происшествие случилось на дороге Ростов — Азов, когда водитель Lifan выехал на встречку. Здесь он врезался в автомобиль «ГАЗ».
Жертвой ДТП стал водитель Lifan, который умер до приезда скорой. Травмы получили водитель и четыре пассажира второй машины.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства. Известно, что «ГАЗель» принадлежит компании «Россети».
Ранее в Таганроге водитель авто сбил пешехода и бросил его на обочине 22 января. Медиков вызвали свидетели произошедшей аварии.