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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Ростовской области в аварии с машиной «Россетей» погиб человек, пятеро пострадали

Сегодня, 12:09
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области в аварии с машиной «Россетей» погиб человек, пятеро пострадали
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще пятеро получили ранения, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на дороге Ростов — Азов, когда водитель Lifan выехал на встречку. Здесь он врезался в автомобиль «ГАЗ».

Жертвой ДТП стал водитель Lifan, который умер до приезда скорой. Травмы получили водитель и четыре пассажира второй машины.

Видео: УГИБДД по РО
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В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства. Известно, что «ГАЗель» принадлежит компании «Россети».

Ранее в Таганроге водитель авто сбил пешехода и бросил его на обочине 22 января. Медиков вызвали свидетели произошедшей аварии.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Видео
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