Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Синоптики предупредили, что во вторник, 23 января, в Ростовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а вот температура воздуха понизится до -1 — -6 градусов ночью, на севере региона ударят 12-градусные морозы. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а в отдельных районах температура может подняться до +3.
В последующие два дня в Ростовской области ожидается туман с гололедицей, а температура воздуха упадет до -9 — -15 градусов.
Ранее в Ростовской области эколог поделился опасениями о том, как строительство водовода в ЛДНР может повлиять на состояние окружающей среды.