Синоптики предупредили, что во вторник, 23 января, в Ростовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а вот температура воздуха понизится до -1 — -6 градусов ночью, на севере региона ударят 12-градусные морозы. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а в отдельных районах температура может подняться до +3.