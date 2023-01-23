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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Ростовскую область могут вернуться 15-градусные морозы с 24 января

Сегодня, 15:15
Фото: unsplash.com
В Ростовскую область могут вернуться 15-градусные морозы с 24 января
В Ростовской области ожидается похолодание до -12 градусов, об этом сообщили метеорологи Ростовского гидрометцентра.
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Погода

Синоптики предупредили, что во вторник, 23 января, в Ростовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а вот температура воздуха понизится до -1 — -6 градусов ночью, на севере региона ударят 12-градусные морозы. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а в отдельных районах температура может подняться до +3. 

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В последующие два дня в Ростовской области ожидается туман с гололедицей, а температура воздуха упадет до -9 — -15 градусов.

Ранее в Ростовской области эколог поделился опасениями о том, как строительство водовода в ЛДНР может повлиять на состояние окружающей среды. 

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