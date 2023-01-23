«В Узине в советские годы находился аэродром стратегической авиации. Он, конечно же, тоже был под спутником наблюдения, - рассказывает депутат. — Грубо говоря, «мы все под колпаком у Мюллера», как говорилось в сериале «Семнадцать мгновений весны». Это норма и совершенно неизбежная».