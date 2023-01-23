Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По словам собеседника, спутники НАТО с давних пор следят за тем, что происходит на земле. Исключение составляет лишь наш Крайний Север.
«Просто траектории большинства разведывательных спутников проходят так, что Крайний Север в их поле зрения не попадает. Но, в принципе, военные всегда стараются следить за всем, до чего могут дотянуться», - отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер рассказывает, что в 70-е и 80-е годы минувшего столетия несколько раз бывал в Киевской области — недалеко от города Узин.
«В Узине в советские годы находился аэродром стратегической авиации. Он, конечно же, тоже был под спутником наблюдения, - рассказывает депутат. — Грубо говоря, «мы все под колпаком у Мюллера», как говорилось в сериале «Семнадцать мгновений весны». Это норма и совершенно неизбежная».
Депутат уверен, что полученные сведения НАТО передает ВСУ. По его словам, об этом неоднократно официально сообщалось.
«Сейчас НАТО воюет с нами руками Украины, вкладывая в эти руки разнообразные кастеты вроде пусковых установок MLRS и систем перевозки этих установок HIMARS, - говорит собеседник. - Эта […] не нами начата, но нами она будет закончена».
Ранее RostovGazeta сообщала, что на все военные аэродромы Ростовской области нацелилась космическая разведка НАТО.