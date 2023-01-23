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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Вассерман рассказал, зачем космическая разведка НАТО следит за Ростовской областью

Сегодня, 09:09
Фото: mda.mil/C0/wikimedia.org
Вассерман рассказал, зачем космическая разведка НАТО следит за Ростовской областью
Спутники НАТО действительно следят за военными аэродромами Ростовской области, и за многими другими важными объектами, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы, политик и публицист Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, спутники НАТО с давних пор следят за тем, что происходит на земле. Исключение составляет лишь наш Крайний Север.

«Просто траектории большинства разведывательных спутников проходят так, что Крайний Север в их поле зрения не попадает. Но, в принципе, военные всегда стараются следить за всем, до чего могут дотянуться», - отмечает Анатолий Вассерман.

Спикер рассказывает, что в 70-е и 80-е годы минувшего столетия несколько раз бывал в Киевской области — недалеко от города Узин.

«В Узине в советские годы находился аэродром стратегической авиации. Он, конечно же, тоже был под спутником наблюдения, - рассказывает депутат. — Грубо говоря, «мы все под колпаком у Мюллера», как говорилось в сериале «Семнадцать мгновений весны». Это норма и совершенно неизбежная».

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Депутат уверен, что полученные сведения НАТО передает ВСУ. По его словам, об этом неоднократно официально сообщалось.

«Сейчас НАТО воюет с нами руками Украины, вкладывая в эти руки разнообразные кастеты вроде пусковых установок MLRS и систем перевозки этих установок HIMARS, - говорит собеседник. -  Эта […] не нами начата, но нами она будет закончена».

Ранее RostovGazeta сообщала, что на все военные аэродромы Ростовской области нацелилась космическая разведка НАТО.

Спутники НАТО могут следить за военными аэродромами в Ростовской области
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