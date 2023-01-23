Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья

По словам экс-ректора, РАНХиГС стала основной площадкой, где готовят управленческие кадры для органов публичной власти и бизнеса. Десятки тысяч руководящих должностей в стране занимают выпускники Президентской Академии. Инфраструктура учебного заведения все это время динамично развивалась и укреплялась. Напомним, что Владимир Мау был ректором, начиная аж с 2002 года - именно тогда он возглавил Академию народного хозяйства при Правительстве России. В 2010 году после ее объединения с Российской академией госслужбы при Президенте РФ, а также еще 12-ю другими федеральными образовательными учреждениями, Владимир Мау стал ректором РАНХиГС.