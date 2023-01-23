Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:40
В своем сообщении Мау выразил благодарность за долгое и плодотворное сотрудничество коллективу Президентской академии, в котором трудятся несколько тысяч человек. Он отметил, что в ходе их совместной работы было решено много сложных и ответственных задач, продиктованных временем, пишет mk.ru
«Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательный центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек», - заключил Владимир Мау.
По словам экс-ректора, РАНХиГС стала основной площадкой, где готовят управленческие кадры для органов публичной власти и бизнеса. Десятки тысяч руководящих должностей в стране занимают выпускники Президентской Академии. Инфраструктура учебного заведения все это время динамично развивалась и укреплялась. Напомним, что Владимир Мау был ректором, начиная аж с 2002 года - именно тогда он возглавил Академию народного хозяйства при Правительстве России. В 2010 году после ее объединения с Российской академией госслужбы при Президенте РФ, а также еще 12-ю другими федеральными образовательными учреждениями, Владимир Мау стал ректором РАНХиГС.
За период трудовой деятельности в РАНХиГС Мау получил орден Почета, медаль Петра Столыпина I степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и ряд других наград.
В 1994 году Мау защитил докторскую диссертацию по экономике, а в 1996 году стал профессором. В 1999 году состоялась защита докторской диссертации Мау по философии в Университете Гренобля. В 2001 году ученый получил статус действительного государственного советника РФ I класса. С 2019 года занимает должность зампредседателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.
Под авторством Владимира Мау вышло более 30 книг и свыше 800 статей в российских и международных экономических изданиях. Также ученый является автором множества монографий и научных трудов, посвященных экономической теории, экономической политике, истории народного хозяйства и экономической мысли. Экс-ректор – один из первых экономистов России, который представил исследования теории революции, проблем конституционной экономики и политической экономии.
В июне прошлого года правоохранительные органы возбудили в отношении Владимира Мау уголовное дело. На несколько месяцев его поместили под домашний арест. Свою вину ученый не признал и назвал абсурдом обвинения, которые были ему предъявлены. В октябре уголовное дело прекратили и признали Мау непричастным к преступлению. Экс-ректор не стал пользоваться правом на компенсацию за неправомерное преследование.