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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Врач не подтвердил вред от газовых плит для астматиков

Сегодня, 11:29
Пульмонолог Вячеслав Овечкин сообщил, что газовые плиты не несут риски для возникновения астмы.

Они и не вредны для тех, кто уже ей болеет. Об этом информирует NEWS.ru.
Медик высказался о статье Bloomberg, посвященной корреляции между количеством болеющих астмой среди несовершеннолетних и наличием в доме газовой плиты из-за побочных продуктов горения.

Опубликованные научные данные говорят, что использование газа для приготовления пищи в домах увеличивает риск появления астмы на 42%. А вероятность появления хронической астмы возрастает на 24%.

Овечкин считает, что в этом исследовании может быть подмена факторов. В российском здравоохранении вообще отсутствует понятие хроническая астма.

По словам отечественного врача, у него нет сведений, что использование газовых плит несет риски для появления бронхиальной астмы. Есть вопросы о методике проведения указанного выше исследования. В Российской Федерации есть одно понятие - бронхиальная астма. Бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние. Понятия хроническая астма в РФ не существует.

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