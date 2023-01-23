Врач не подтвердил вред от газовых плит для астматиков

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Они и не вредны для тех, кто уже ей болеет. Об этом информирует NEWS.ru.
Медик высказался о статье Bloomberg, посвященной корреляции между количеством болеющих астмой среди несовершеннолетних и наличием в доме газовой плиты из-за побочных продуктов горения.
Опубликованные научные данные говорят, что использование газа для приготовления пищи в домах увеличивает риск появления астмы на 42%. А вероятность появления хронической астмы возрастает на 24%.
Овечкин считает, что в этом исследовании может быть подмена факторов. В российском здравоохранении вообще отсутствует понятие хроническая астма.
По словам отечественного врача, у него нет сведений, что использование газовых плит несет риски для появления бронхиальной астмы. Есть вопросы о методике проведения указанного выше исследования. В Российской Федерации есть одно понятие - бронхиальная астма. Бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние. Понятия хроническая астма в РФ не существует.