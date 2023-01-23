«ЮгСтройИнвест» устроил розыгрыш на парковки и миллион рублей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В качестве призов были выставлены парковки в экорайоне «Вересаево» и квартале у реки «Левобережье», главным же призом стал сертификат на ремонт номиналом 1 миллион рублей.
Единственным условием для участников этой акции была покупка квартиры от застройщика в период с 5 декабря 2022 года по 15 января нынешнего года. Суперприз — сертификат на миллион — достался Михаилу Букату. Еще двое счастливчиков, Надежда Селянская и Анна Рокотянская, получили в подарок заветное парковочное место в придачу к новым квартирам.
В Ростове — на — Дону такая акция состоялась впервые, хотя подобные розыгрыши для застройщика уже стали доброй традицией.
— Для каждой семьи приобретение квартиры — это исполнение мечты. Мы рады, что ростовчане и жители других регионов выбирают наши микрорайоны для комфортной жизни. Чтобы долгожданная покупка принесла еще больше ярких эмоций, мы сделали нашим дольщикам новогодние подарки. От лица генерального директора «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича поздравляю всех победителей и желаю счастливой жизни в «Вересаево» и «Левобережье»! — поделилась руководитель отдела продаж компании в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вот уже более 19 лет работает на строительном рынке юга России. В конце прошлого года застройщик преодолел первую юбилейную отметку, отчитавшись о сдаче в эксплуатацию 5 миллионов квадратных метров жилья. По итогам 2022-го компания вошла в ТОП-10 ведущих застройщиков страны и в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России». Второй год подряд проекты «ЮгСтройИнвест» удостаиваются престижной международной премии Urban Awards.
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