«ЮгСтройИнвест» устроил розыгрыш на парковки и миллион рублей

— Для каждой семьи приобретение квартиры — это исполнение мечты. Мы рады, что ростовчане и жители других регионов выбирают наши микрорайоны для комфортной жизни. Чтобы долгожданная покупка принесла еще больше ярких эмоций, мы сделали нашим дольщикам новогодние подарки. От лица генерального директора «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича поздравляю всех победителей и желаю счастливой жизни в «Вересаево» и «Левобережье»! — поделилась руководитель отдела продаж компании в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина.