Жительница Ростовской области выставили на продаже влажную салфетку из покинувшей России сети ресторанов McDonald’s. Купить ее можно за два миллиона рублей. Однако для тех, кто такую сумму за раз отдать не может, предусмотрен торг. Объявление женщина сопроводила подписью: «Бомба! Нигде не найдите теперь таких».