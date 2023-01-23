Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Жительница Ростовской области выставили на продаже влажную салфетку из покинувшей России сети ресторанов McDonald’s. Купить ее можно за два миллиона рублей. Однако для тех, кто такую сумму за раз отдать не может, предусмотрен торг. Объявление женщина сопроводила подписью: «Бомба! Нигде не найдите теперь таких».
Купить салфетку из McDonald’s можно и в Ростове за более низкую цену — по тысяче рублей за штуку. За 50 тысяч рублей можно купить весь набор упаковки знаменитой сети ресторанов.
Напомним, ранее губернатор Василий Голубев признавал, что уход McDonald’s негативно сказался на рынке в Ростовской области в 2022 году.