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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Жительница Ростовской области за два млн руб продает салфетку из McDonald’s

Сегодня, 10:27
Фото: Авито
Жительница Ростовской области за два млн руб продает салфетку из «McDonald’s»
Предприимчивая жительница Новочеркасска Ростовской области выставили на продажу влажную салфетку из покинувшего Россию McDonald’s, соответствующее объявление она разместила на специализированном сайте.

Жительница Ростовской области выставили на продаже влажную салфетку из покинувшей России сети ресторанов McDonald’s. Купить ее можно за два миллиона рублей. Однако для тех, кто такую сумму за раз отдать не может, предусмотрен торг. Объявление женщина сопроводила подписью: «Бомба! Нигде не найдите теперь таких».

Монету из McDonald’s за 1 млн рублей продают в Ростове
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Купить салфетку из McDonald’s можно и в Ростове за более низкую цену — по тысяче рублей за штуку. За 50 тысяч рублей можно купить весь набор упаковки знаменитой сети ресторанов.  

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев признавал, что уход McDonald’s негативно сказался на рынке в Ростовской области в 2022 году.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
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