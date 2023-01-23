Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По информации канала, в клинике «Стомадент» 59-летней пациентке сделали мостовидный протез, коронки и десяток пломб. Но после этого у нее начались зубные и головные боли.
«Боли продолжались пять лет из-за неправильной установки протезов и лечения. После этого верхние зубы раскрошились, а челюсть практически не работала», — сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина отсудила у клиники 2,7 миллиона рублей, большая часть из которых уйдет на операцию. Но организация обжаловала это решение.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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