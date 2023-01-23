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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов

Сегодня, 09:02
Фото: Conor Lawless/flickr.com/cc by sa
Жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов
Жительница Батайска могла лишиться челюсти из-за неправильно установленных зубных протезов, сообщает Telegram-канал Don_mash.

По информации канала, в клинике «Стомадент» 59-летней пациентке сделали мостовидный протез, коронки и десяток пломб. Но после этого у нее начались зубные и головные боли.

«Боли продолжались пять лет из-за неправильной установки протезов и лечения. После этого верхние зубы раскрошились, а челюсть практически не работала», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что женщина отсудила у клиники 2,7 миллиона рублей, большая часть из которых уйдет на операцию. Но организация обжаловала это решение.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

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