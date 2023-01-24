Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Свои услуги предоставляли сотрудники коммерческого центра тестирования для мигрантов. За деньги они выдавали им документы о знании русского языка, истории и законов РФ.
Предусмотренные экзамены проводили формально. А письменные тесты заполняли сотрудники центра.
Во время устной части у экзаменуемых были подсказки на их родном языке. Таким образом фигуранты помогли 3,6 тысячи мигрантам.
Всего подозреваемые на незаконной деятельности заработали 24 миллиона рублей. Им удалось это сделать за полтора года.
По факту случившегося завели уголовное дело, а подозреваемых заключили под стражу.
«Сведения об иностранцах, воспользовавшихся услугами, передадут в органы прокуратуры для признания выданных им документов недействительными», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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