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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

«Бештау Электроникс» начнет производство ноутбуков и моноблоков в Ростове в 2023 году

Сегодня, 13:40
Фото: flickr.com/thenationalguard/CC0
«Бештау Электроникс» начнет производство ноутбуков и моноблоков в Ростове в 2023 году
В Ростове собираются запустить в работу завод по производству ноутбуков и моноблоков в 2023 году.

Техдиректор ГК «Бештау» Олег Осипов сообщил, что к концу 2023 году компания планирует выпустить 350 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков. 

На эти производственные мощности компания собирается выйти с помощью запуска двух заводах в городах Ессентуки и Ростов-на-Дону. При этом в Ростове производственные площади займут 0,9 гектара земли, а в Ессентуках — 1,2 гектара.  

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«На конец года планируем выйти на производство 350 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков в год», — цитирует Осипова портал РБK. 

Запуск производства моноблоков запланирован на март 2023 года. 

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