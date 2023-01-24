Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Техдиректор ГК «Бештау» Олег Осипов сообщил, что к концу 2023 году компания планирует выпустить 350 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков.
На эти производственные мощности компания собирается выйти с помощью запуска двух заводах в городах Ессентуки и Ростов-на-Дону. При этом в Ростове производственные площади займут 0,9 гектара земли, а в Ессентуках — 1,2 гектара.
«На конец года планируем выйти на производство 350 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков в год», — цитирует Осипова портал РБK.
Запуск производства моноблоков запланирован на март 2023 года.
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