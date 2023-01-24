«У нас есть „Чебурашка“ — крутой, добрый образ. С другой стороны „Пиноккио“, который тоже вышел в 2022 году. Там у них фея — чернокожий трансгендер. Это уродливо по пропаганде, это же детское кино. Пропаганда этих квазиценностей врывается в детский формат», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Хамзаева.