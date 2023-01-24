Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В прокат картина вышла 1 января 2023 года и на данный момент успела собрать пять миллиардов рублей. Это стало рекордом для российского кинематографа.
Картину успели посмотреть более 15 миллионов человек.
По задумке, после шторма неведомый зверек Чебурашка попал в Сочи. Здесь он завел себе друга — дедушку Гену (Сергей Гармаш).
Во время своих приключений Чебурашке предстоит конфликтовать с Риммой (Елена Яковлева), чей образ списали с Шапокляк.
Съемки проходили в нескольких российских городах, среди них Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Сочи. Кроме того, картину частично сняли в Московской области.
В Кисловодске по Курортному бульвару раскидали тысячи апельсинов, по которым на мотороллере проехал «крокодил Гена». Примечательно, что в этом городе премьеры не состоялось из-за отсутствия подходящих кинотеатров. Это вызвало шквал возмущений среди местных жителей, после чего власти пообещали исправить ситуацию.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев призвал пропагандировать среди детей идеологию добра из «Чебурашки». Он заявил, что это нужно делать на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма «Пиноккио».
«У нас есть „Чебурашка“ — крутой, добрый образ. С другой стороны „Пиноккио“, который тоже вышел в 2022 году. Там у них фея — чернокожий трансгендер. Это уродливо по пропаганде, это же детское кино. Пропаганда этих квазиценностей врывается в детский формат», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Хамзаева.
RostovGazeta в начале января проводила опрос среди жителей Ростовской области на тему отношения к фильму. Всего участниками стали более 700 человек.
Около 16% опрошенных заявили, что смотрели кино и оно им понравилось. Не получили удовольствия от просмотра 2% ростовчан.
На тот момент 82% респондентов еще не успели посмотреть «Чебурашку».
При этом много ростовчан жаловались, что нет билетов в кинотеатрах. Особенно это касалось праздников, из-за чего приходилось откладывать поход в кино на другое время.
«В Шахтах 3 января был аншлаг. Мы приехали с детьми, а билетов не было», — заявляли пользователи.
На данный момент в кинотеатрах есть большое количество билетов на «Чебурашку». Стоимость зависит от того, в какое время и где смотреть.
Так, в «Горизонт Cinema & Emotion» цена билет днем составляет 650 рублей. В «Киномаксе IMAX» в «Мегамаге» можно посмотреть фильм за 230 рублей в такое же время.
Около 200 рублей стоит билет в кинотеатре «Киномакс Плаза». За 150 рублей можно посмотреть «Чебурашку» в «Синема Стар Рио».
RostovGazeta опросила тех, кто уже успел сходить на фильм. Они рассказали о своих впечатлениях от увиденного.
«Очень добрый и яркий фильм, на который точно стоит привести детей. Учит выстраивать отношения в семье, с близкими людьми и с окружающими. Фильм с понятным и здоровым чувством юмора. Для съемок подобрали хороший актерский состав», — сообщила изданию одна из ростовчанок.
«Фильм получился добрый и семейный, детям очень понравился. Кино получилось с юмором и соответствующими выводами», — заявил другой собеседник.
Тысячи отзывов пользователи оставляют и в Интернете. В основном они положительные, но есть и те, кто остался недоволен.
«Класс! Совершили семейный поход в кинотеатр, билеты брали за 3 дня, смеялись все. Поразило, что в зале были в основном взрослые, дети лишь изредка мелькали, всех ностальгия видимо замучила и какое-то детское ощущение праздника», — пишут зрители.
«Сюжет нормальный, в целом для российского проката пойдет, но графика — это ужас. Поскупились на графику, что очень дешевит фильм», — считают пользователи.
«Если честно, то ожидала большего. Фильм „вытянули“ замечательные артисты и милая мордашка Чебурашки. Трудно определить, на какой возраст он рассчитан», — говорится в отзывах.
«Прекрасный семейный фильм. Отличная актерская работа, сюжет заставляет и смеяться, и задумываться, и плакать. Приятно, что зал хором пел всеми любимую песню, а после окончания сеанса — аплодировал», — сообщают те, кто сходил на премьеру.
«Фильм, по мне, для разового семейного просмотра. Однозначно не классика жанра. На любителя. Что-то хорошо получилось, что-то — не очень», — сказано в одном из комментариев.