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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Билеты по 650 рублей: чем разочаровал жителей Ростова «Чебурашка»

Сегодня, 12:39
Фото: serhiibobyk/freepik.com
Какие отзывы о фильме «Чебурашка» оставляют жители Ростовской области

Какие отзывы о фильме «Чебурашка» оставляют жители Ростовской области

Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в России за всю историю, собрав несколько миллиардов рублей. Но жители Ростовской области оставили о нем неоднозначные отзывы и рассказали RostovGazeta свое мнение.

Сколько собрал фильм «Чебурашка»

В прокат картина вышла 1 января 2023 года и на данный момент успела собрать пять миллиардов рублей. Это стало рекордом для российского кинематографа.

Картину успели посмотреть более 15 миллионов человек.

Сюжет фильма «Чебурашка»

По задумке, после шторма неведомый зверек Чебурашка попал в Сочи. Здесь он завел себе друга — дедушку Гену (Сергей Гармаш).

Во время своих приключений Чебурашке предстоит конфликтовать с Риммой (Елена Яковлева), чей образ списали с Шапокляк.

 

Во время своих приключений Чебурашке предстоит конфликтовать с Риммой (Елена Яковлева), чей образ списали с Шапокляк.
Фото: Schekinov Alexey Victorovich/CC BY SA/wikimedia.org
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Где снимали «Чебурашку»

Съемки проходили в нескольких российских городах, среди них Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Сочи. Кроме того, картину частично сняли в Московской области.

В Кисловодске по Курортному бульвару раскидали тысячи апельсинов, по которым на мотороллере проехал «крокодил Гена». Примечательно, что в этом городе премьеры не состоялось из-за отсутствия подходящих кинотеатров. Это вызвало шквал возмущений среди местных жителей, после чего власти пообещали исправить ситуацию.

Пропаганда «Чебурашки» на фоне западных ценностей

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев призвал пропагандировать среди детей идеологию добра из «Чебурашки». Он заявил, что это нужно делать на фоне противостояния западным ценностям из мультфильма «Пиноккио».

Пропаганда «Чебурашки» на фоне западных ценностей, в частности, мультфильма «Пиноккио».
Фото: Fernando Frazão/Agência Brasil/CC By SA/wikimedia.org

«У нас есть „Чебурашка“ — крутой, добрый образ. С другой стороны „Пиноккио“, который тоже вышел в 2022 году. Там у них фея — чернокожий трансгендер. Это уродливо по пропаганде, это же детское кино. Пропаганда этих квазиценностей врывается в детский формат», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Хамзаева.

Сколько стоит билет на «Чебурашку»

RostovGazeta в начале января проводила опрос среди жителей Ростовской области на тему отношения к фильму. Всего участниками стали более 700 человек.

Около 16% опрошенных заявили, что смотрели кино и оно им понравилось. Не получили удовольствия от просмотра 2% ростовчан.

На тот момент 82% респондентов еще не успели посмотреть «Чебурашку».

При этом много ростовчан жаловались, что нет билетов в кинотеатрах. Особенно это касалось праздников, из-за чего приходилось откладывать поход в кино на другое время.

«В Шахтах 3 января был аншлаг. Мы приехали с детьми, а билетов не было», — заявляли пользователи.

На данный момент в кинотеатрах есть большое количество билетов на «Чебурашку». Стоимость зависит от того, в какое время и где смотреть.

Так, в «Горизонт Cinema & Emotion» цена билет днем составляет 650 рублей. В «Киномаксе IMAX» в «Мегамаге» можно посмотреть фильм за 230 рублей в такое же время.

Около 200 рублей стоит билет в кинотеатре «Киномакс Плаза». За 150 рублей можно посмотреть «Чебурашку» в «Синема Стар Рио».

Отзывы о фильме «Чебурашка»

RostovGazeta опросила тех, кто уже успел сходить на фильм. Они рассказали о своих впечатлениях от увиденного.

 

Отзывы о фильме «Чебурашка»
Фото: Андрей Субботин/CC BY SA/wikimedia.org

«Очень добрый и яркий фильм, на который точно стоит привести детей. Учит выстраивать отношения в семье, с близкими людьми и с окружающими. Фильм с понятным и здоровым чувством юмора. Для съемок подобрали хороший актерский состав», — сообщила изданию одна из ростовчанок.

«Фильм получился добрый и семейный, детям очень понравился. Кино получилось с юмором и соответствующими выводами», — заявил другой собеседник.

Тысячи отзывов пользователи оставляют и в Интернете. В основном они положительные, но есть и те, кто остался недоволен.

«Класс! Совершили семейный поход в кинотеатр, билеты брали за 3 дня, смеялись все. Поразило, что в зале были в основном взрослые, дети лишь изредка мелькали, всех ностальгия видимо замучила и какое-то детское ощущение праздника», — пишут зрители.

«Сюжет нормальный, в целом для российского проката пойдет, но графика — это ужас. Поскупились на графику, что очень дешевит фильм», — считают пользователи.

«Если честно, то ожидала большего. Фильм „вытянули“ замечательные артисты и милая мордашка Чебурашки. Трудно определить, на какой возраст он рассчитан», — говорится в отзывах.

«Прекрасный семейный фильм. Отличная актерская работа, сюжет заставляет и смеяться, и задумываться, и плакать. Приятно, что зал хором пел всеми любимую песню, а после окончания сеанса — аплодировал», — сообщают те, кто сходил на премьеру.

«Фильм, по мне, для разового семейного просмотра. Однозначно не классика жанра. На любителя. Что-то хорошо получилось, что-то — не очень», — сказано в одном из комментариев.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Чебурашка
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