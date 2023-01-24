«Единая Россия» подвела итоги работы в Ростовской области в 2022 году

«Представители „Единой России“ были в пунктах временного размещения, они были вместе с детьми и их матерями. В каждом из 62 местных отделений партии были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Первые вынужденные переселенцы начали прибывать в Ростовскую область 18 февраля, а уже 20 февраля на базе „Единой России“ был создан Центр правовой помощи беженцам с Донбасса. За это время сотрудниками call-центра обработано более 4,5 тыс. обращений от жителей ДНР и ЛНР, а также других освобождённых территорий. Всем оказана помощь в решении тех вопросов, которые они перед нами ставили», — подчеркнул Александр Ищенко.