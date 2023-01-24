«Единая Россия» подвела итоги работы в Ростовской области в 2022 году

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
На брифинге для донских СМИ председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко подвёл итоги 2022 года и обозначил задачи на 2023 год.
В 2022 году, потребовавшем принятия серьёзных решений, партия была вместе с людьми, была там, где сложно, трудно, где требовались экстренные решения, мгновенные меры, масштабная помощь и поддержка людей. Особое внимание Александр Ищенко обратил на помощь мирному населению Донбасса, об эвакуации которого было объявлено 18 февраля 2022 года. Так, когда Ростовская область начала принимать беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, именно волонтёры «Единой России» в первых рядах пришли на помощь к тем, кто бежал от войны, развязанной украинским режимом.
«Представители „Единой России“ были в пунктах временного размещения, они были вместе с детьми и их матерями. В каждом из 62 местных отделений партии были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Первые вынужденные переселенцы начали прибывать в Ростовскую область 18 февраля, а уже 20 февраля на базе „Единой России“ был создан Центр правовой помощи беженцам с Донбасса. За это время сотрудниками call-центра обработано более 4,5 тыс. обращений от жителей ДНР и ЛНР, а также других освобождённых территорий. Всем оказана помощь в решении тех вопросов, которые они перед нами ставили», — подчеркнул Александр Ищенко.
Людям, нашедшим временный приют в Ростовской области, была оказана всемерная поддержка. Дети из Донбасса не только были зачислены в детские сады и школы, но и познакомились с историей, культурой, искусством Донского края.
«В дни школьных каникул более чем для 500 детей, находящихся в ПВРах, „Единая Россия“ организовала посещение донских музеев, театров, выставок и других культурно-досуговых учреждений. Особо ребятам пришлось по душе посещение дельфинария и зоопарка, поскольку общения с животным миром им очень не хватало у себя дома», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Региональное отделение партии стало центром приема и распределения гуманитарных грузов, через который в 2022 году прошло более 3 тыс. тонн различных грузов.
«Мы занимались и решением частных задач, важных, знаковых и серьёзных. В августе 2022 года мы получили сигнал от нашего гуманитарного центра в Мариуполе о том, что там закончилась мука для выпечки бесплатного хлеба. Ежедневно этот партийный центр выпекал десятки тысяч буханок хлеба и раздавал их местным жителям», — подчеркнул Александр Ищенко.
Ещё одной важной проблемой, всколыхнувшейся на освобождённых территориях, стало отсутствие книг на русском языке. Тогда партия «Единая Россия» подключилась к решению вопроса. Всего более 70 тыс. книг было направлено на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области. Это были книги для детей школьного и дошкольного возраста: русские сказки, поэмы, романы, а также книги по истории и географии России и всего мира.
С началом СВО партия начала активно помогать фронту и военнослужащим, а после объявления частичной мобилизации поддержку получают мобилизованные и члены их семей. Единороссы протягивают руку помощи тем, кто оказался ранен и находится на лечении в госпитале. Так, в 2022 году в Ростовский госпиталь Южного военного округа, где проходят лечение участники СВО, было доставлено порядка 3 тонн продуктов, предметов личной гигиены, 35 тонн питьевой воды. За счет средств депутатов проводятся необходимые ремонтные работы.
Поддержка оказывается и тем, кто нуждается в индивидуальной помощи. В первую очередь это касается тех, кто остался дома — родителей, жён, детей мобилизованных. Им помощь нужна как никогда.
Спустя неделю после начала частичной мобилизации региональное отделение «Единой России» открыло «горячую линию» по оказанию информационной и правовой поддержки участников СВО. За это время обработано более тысячи обращений.
«Это дополнение к инструментам поддержки и защиты, созданным на всех уровнях. Но именно через эту „горячую линию“ проходят такие обращения, которые касаются животрепещущих, бытовых вопросов, решением которых раньше занимались мужья и сыновья, ушедшие на передовую», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Донские единороссы взяли на себя обязанность так изменить законодательство, чтобы в дополнение к федеральным мерам социальной поддержки на областном уровне установить максимально широкие возможности оказания помощи и самим мобилизованным, и членам их семей. На Дону принято более 20 нормативных решений об оказании адресной социальной помощи, выплате материальной поддержки, установлены компенсации различного характера.
Силами депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области подготовлен специальный справочник по вопросам мобилизации, которые обновляется фактически еженедельно. Он доступен в электронном виде. И такая форма разъяснительной работы, уверен Александр Ищенко, будет полезна тем, кто имеет отношение к мобилизованным гражданам.