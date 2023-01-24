Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Напомним, азово-черноморской шемая перестала быть объектом угрозы исчезновения, в декабре рыбу исключили из списка редких животных.
По мнению эколога, это решение следовало отложить еще на несколько лет.
«В последние годы мы видели только сокращение популяции. Вылов запретили, популяция увеличилась. И вроде цифры подходящие для того, чтобы вычеркнуть шемаю из Красной книги. Но это только откроет новый этап ее уничтожения», — считает Дмитрий Брыканов.
Эколог уверен, что в 2023 году популяция рыбы снова сократится, если не запретить ее вылов.
«Раз рыба перестала быть краснокнижной, то наказание за ее вылов станет менее строгим, а, значит, и страха у браконьеров поубавится», — предупреждает Дмитрий Брыканов.
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