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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Эколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнуть

Сегодня, 14:00
Фото: azniirkh.vniro.ru
К чему приведет исключение донской шемаи из Красной книги пояснил эколог
Шемая снова может оказаться на грани исчезновения, если не запретить ее вылов на несколько лет, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов

Напомним, азово-черноморской шемая перестала быть объектом угрозы исчезновения, в декабре рыбу исключили из  списка редких животных.

По мнению эколога, это решение следовало отложить еще на несколько лет.

«В последние годы мы видели только сокращение популяции. Вылов запретили, популяция увеличилась. И вроде цифры подходящие для того, чтобы вычеркнуть шемаю из Красной книги. Но это только откроет новый этап ее уничтожения», — считает Дмитрий Брыканов.

В ростовские реки вернулась шемая
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Эколог уверен, что в 2023 году популяция рыбы снова сократится, если не запретить ее вылов.

«Раз рыба перестала быть краснокнижной, то наказание за ее вылов станет менее строгим, а, значит, и страха у браконьеров поубавится», — предупреждает Дмитрий Брыканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, как не допустить влияния химкластера в Новочеркасске на экологию.

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