«А когда шли обсуждения, иногда от проверяющих структур звучала информация о том, что они не могли требовать от бизнеса документов о прохождении экологической экспертизы, экспертизы по выделению санзоны потому, что это документы для «внутреннего пользования». Соответственно, при строительстве химического кластера информация должна быть максимально открытой», - отмечает Андрей Зайчиков.