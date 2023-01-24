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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Эксперт рассказал, как не допустить влияния химкластера в Новочеркасске на экологию

Сегодня, 09:44
Фото: mil.ru
Эксперт рассказал, как не допустить влияния химкластера в Новочеркасске на экологию
При строительстве химического кластера в Новочеркасске необходимо учитывать не только наличие санитарной зоны, но и розу ветров. Ведь если ветер постоянно будет двигаться в сторону жилой застройки, это тоже может сыграть свою роль, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что этой весной в Новочеркасске начнется реализация проекта по созданию химического кластера. 

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Главное, по мнению эксперта, люди должны понимать, что вопрос с выделением промзоны в Новочеркасске для строительства химического кластера, будет решаться правильно. Ведь Ростову известны случаи, когда из-за соседствующих производств, жители ЖК «Западная резиденция» и СНТ «Изумруд» задыхались от жуткой вони ковровой фабрики «Меринос».

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«А когда шли обсуждения, иногда от проверяющих структур звучала информация о том, что они не могли требовать от бизнеса документов о прохождении экологической экспертизы, экспертизы по выделению санзоны потому, что это документы для «внутреннего пользования». Соответственно, при строительстве химического кластера информация должна быть максимально открытой», - отмечает Андрей Зайчиков.

Спикер припоминает, как изначально, «Меринос» получал разрешение на ткацкое производство. И лишь параллельно там появилось производство полипропилена.

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«Поэтому самое главное для начала проектирования — четко определить виды деятельности, которые будут на предприятиях химического кластера», - делится мнением эксперт.
Фото: varhbz.mil.ru

«Поэтому самое главное для начала проектирования — четко определить виды деятельности, которые будут на предприятиях химического кластера», - делится мнением эксперт.

Эколог разъясняет, что бизнес не должен расслабляться. Ведь мораторий на проверки совсем не означает, что можно вести свою деятельность так, как заблагорассудится. Ведь позже за все придется отвечать.

«Да и на нарушения по жалобам граждан, мораторий не распространяется. Поэтому жители могут контролировать ситуацию на предмет неукоснительного соблюдения норм и правил природоохранной сферы», - резюмирует Зайчиков.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на мониторинг загрязнения воздуха в Ростовской области потратят более десяти миллионов рублей.

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