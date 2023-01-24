Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Замгубернатора Игорь Гуськов рассказал, что в 2023 году в Ростовской области планируют определить стоимость каждого кружка или программы допобразования и ввести сертификаты, с которых будут списываться средства в счет оплаты посещаемых занятий.
Замгубернатора уточнил, что в системе могут работать как государственные, так и частные компании, получившие необходимую лицензию.
Тем временем, в правительстве уточнили, что в 2022 году охват донских детей дополнительным образованием на 93% превысил плановые показатели. В настоящий момент в Ростовской области более 500 площадок допобразования, а в прошлом году регион запустил специальный ресурс, где можно узнать о более чем 20 тысячах образовательных программ.
Также в систему допобразования подключают и школы — создаются спортивные клубы и школьные театры. В настоящий момент в регионе на базе школ открыли 915 спортклубов и 490 театров.
Ранее в Ростове после реконструкции дома Гудермана собрались организовать музыкальную или художественную школу.