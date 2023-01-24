Тем временем, в правительстве уточнили, что в 2022 году охват донских детей дополнительным образованием на 93% превысил плановые показатели. В настоящий момент в Ростовской области более 500 площадок допобразования, а в прошлом году регион запустил специальный ресурс, где можно узнать о более чем 20 тысячах образовательных программ.