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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Электронные сертификаты для оплаты допобразования введут на Дону в 2023 году

Сегодня, 12:05
Фото: unsplash.com
Электронные сертификаты для оплаты допобразования введут на Дону в 2023 году
В Ростовской области собираются перейти на персонифицированное финансирование занятий дополнительного образования, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

Замгубернатора Игорь Гуськов рассказал, что в 2023 году в Ростовской области планируют определить стоимость каждого кружка или программы допобразования и ввести сертификаты, с которых будут списываться средства в счет оплаты посещаемых занятий.

Замгубернатора уточнил, что в системе могут работать как государственные, так и частные компании, получившие необходимую лицензию. 

Тем временем, в правительстве уточнили, что в 2022 году охват донских детей дополнительным образованием на 93% превысил плановые показатели. В настоящий момент в Ростовской области более 500 площадок допобразования, а в прошлом году регион запустил специальный ресурс, где можно узнать о более чем 20 тысячах образовательных программ.

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Также в систему допобразования подключают и школы — создаются спортивные клубы и школьные театры. В настоящий момент в регионе на базе школ открыли 915 спортклубов и 490 театров. 

Ранее в Ростове после реконструкции дома Гудермана собрались организовать музыкальную или художественную школу. 

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