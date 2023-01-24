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Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Фонд “Компас” и ученые ДГУ полагают, что причина массовой гибели тюленей - птицы

Сегодня, 19:28
Более 2,5 тысячи мертвых нерп были найдены в конце 2022 года в Кировском районе Махачкалы. Сотрудники НИИ вирусологии не исключают, что причиной гибели животных мог стать птичий грипп.

Спасением ластоногих займутся эксперты экологического фонда «Компас» и ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ).

В рамках посещения Махачкалы делегацией «Компаса» был анонсирован запуск в работу комплексной программы исследования каспийских тюленей. Как сообщает newsnn.ru, цель ученых – борьба с уменьшением популяции краснокнижных животных.

В ходе реализации программы специалисты изучат состояние тюленей в нескольких секторах моря и проанализируют причины, которые могли спровоцировать массовую гибель ластоногих. Кроме того, планируется сформировать группу волонтеров для мониторинга акватории и берега.

В аквакомплексе ДГУ заработает Международный центр изучения и реабилитации тюленя, в стенах которого будут лечить заболевших и раненых животных.

Академик РАН, доктор биологических наук Вячеслав Рожнов рассказал, что на берег и сейчас периодически выбрасывает мертвых тюленей.

Он отметил, что в период массовой гибели ластоногих удалось собрать множество материалов, которые теперь будут изучаться в лабораторных условиях. Чтобы понять причины, уже выстраивается множество гипотез.

Алимурад Гаджиев, возглавляющий Институт экологии и устойчивого развития ДГУ, заявил, что сейчас уже удалось добиться промежуточных итогов исследований. Стало известно, что умершие нерпы болели птичьим гриппом. Гаджиев пообещал, что исследования причин гибели будут вестись и далее.

Эксперт «Компаса» Владимир Лифантьев считает, что такие инциденты необходимо обязательно обнародовать, что в будущем может стать профилактикой от повторения подобных негативных ситуаций.

В ходе встречи глава фонда «Компас» Татьяна Ковалева и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов заключили договоренность о сотрудничестве.

По словам Ковалевой, она прибыли на место происшествия в составе независимой делегации, чтобы начать диалог с сотрудниками РАН, ДГУ и местными зоозащитниками для обмена информацией.

Эксперты фонда побывали в аквакомплексе университета, а также пообщались со студентами и профессорско-преподавательским коллективом университета.

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