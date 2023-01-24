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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Гигантская пробка парализовала движение на Стачки в Ростове-на-Дону утром 24 января

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
Гигантская пробка парализовала движение на Стачки в Ростове-на-Дону утром 24 января
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 24 января, образовались серьезные заторы на проспекте Стачки, следует из онлайн-карт.

Автомобилисты сообщают, что здесь произошла авария, которая и могла стать причиной пробок. Сейчас сильно затруднено движение от пересечения с Малиновского до пересечения с Сиверса.

Заторы есть и в обратном направлении, скорость движения на этом участке очень низкая. Затруднения появились и на прилегающих улицах, в том числе Привокзальной и Портовой.

Шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра
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В целом в городе заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. Транспортные проблемы появились на Красноармейской, Варфоломеева, Мечникова и Ворошиловском проспекте. 

Ранее шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра.

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