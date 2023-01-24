Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Автомобилисты сообщают, что здесь произошла авария, которая и могла стать причиной пробок. Сейчас сильно затруднено движение от пересечения с Малиновского до пересечения с Сиверса.
Заторы есть и в обратном направлении, скорость движения на этом участке очень низкая. Затруднения появились и на прилегающих улицах, в том числе Привокзальной и Портовой.
В целом в городе заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. Транспортные проблемы появились на Красноармейской, Варфоломеева, Мечникова и Ворошиловском проспекте.
Ранее шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра.