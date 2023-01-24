Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
На новом посту Бодряков начнет работу со вторника, 24 января. Он будет заниматься вопросами развития казачества, а также защиты граждан и территорий от ЧС.
Соответствующий указ уже подписал губернатор. Сам Бодряков является атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
До нового назначения он занимал пост главы Аксайского района, на котором пробыл около 1,5 года. До этого район возглавлял Виталий Борзенко, он сейчас находится под следствием.
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