rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Губернатор Голубев назвал подробности назначения нового заместителя

Сегодня, 05:08
Фото: 1mi
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что его новым заместителем стал Сергей Бодряков, говорится в его Telegram-канале.

На новом посту Бодряков начнет работу со вторника, 24 января. Он будет заниматься вопросами развития казачества, а также защиты граждан и территорий от ЧС.

Соответствующий указ уже подписал губернатор. Сам Бодряков является атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Кто останется у власти в России, если уволят госслужащих без армейской службы
Узнать подробнее

До нового назначения он занимал пост главы Аксайского района, на котором пробыл около 1,5 года. До этого район возглавлял Виталий Борзенко, он сейчас находится под следствием.

Читайте также о том, кто останется у власти в России, если уволят госслужащих без армейской службы.

Читайте также:
Кто останется у власти в России, если уволят госслужащих без армейской службыУволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в ТаганрогеРостовчане обвинили водителя троллейбуса в самоуправстве и потребовали уволить
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Новочеркасске отчисление студенток в хиджабах объяснили медицинскими правилами
Вчера, 18:13
Ростовчане стали массово строить подземные бункеры в 2023 году
Сегодня, 06:38
Ростовчанин Юрий Башмет заявил, что уехавшие из России звезды живут неполноценно
Сегодня, 07:12
Гигантская пробка парализовала движение на Стачки в Ростове-на-Дону утром 24 января
Сегодня, 06:36
Строительство донского химического кластера начнется с марта в 2023 году
Сегодня, 06:26
В Ростовской области собираются достроить девять детских садов в 2023 году
Вчера, 17:16