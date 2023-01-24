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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Имам мечети в Ростове-на-Дону Юсуп Алиханов попросил власти не сносить ее

Сегодня, 07:28
Фото: Видео канал blagonravie05
Имам мечети в Ростове-на-Дону Юсуп Алиханов попросил власти не сносить ее
Имам мечети Ростова-на-Дону Юсуп Алиханов попросил власти обратить внимание на ситуацию с комплексом и защить его, говорится в видеообращении.

В ролике Алиханов показал мечеть и рассказал о появившихся проблемах. Он уточнил, что это единственное место, где омывают погибших.

«В данный момент мы не можем справиться с этой проблемой, с тем, что хотят разрушить это помещение. Просьба к представителям власти, чтобы обратили на это внимание», — заявил Алиханов.

Имам мечети в Ростове-на-Дону Юсуп Алиханов попросил власти не сносить ее
Видео: Видео канал blagonravie05
В Ростове реконструируют соборную мечеть на улице Фурмановской
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Он выступил за сохранение мечети и молельной комнаты. В комментариях пользователи поддержали его инициативу. 

Также местные жители предложили обратиться к депутатам для решения проблемы. 

Ранее появилась информация, что в Ростове реконструируют соборную мечеть на улице Фурмановской. 

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