Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В ролике Алиханов показал мечеть и рассказал о появившихся проблемах. Он уточнил, что это единственное место, где омывают погибших.
«В данный момент мы не можем справиться с этой проблемой, с тем, что хотят разрушить это помещение. Просьба к представителям власти, чтобы обратили на это внимание», — заявил Алиханов.
Он выступил за сохранение мечети и молельной комнаты. В комментариях пользователи поддержали его инициативу.
Также местные жители предложили обратиться к депутатам для решения проблемы.
Ранее появилась информация, что в Ростове реконструируют соборную мечеть на улице Фурмановской.