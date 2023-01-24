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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Лесополосы хотят передавать сельхозпроизводителям в Ростовской области

Сегодня, 13:44
Фото: donland.ru
Лесополосы хотят передавать сельхозпроизводителям в Ростовской области
В Ростовской области рассматривается вопрос передачи сельхозпроизводителям лесополос для их возрождения, сообщили в Заксобрании региона.

В данный момент действенной защитой посевов от ветров являются лесополосы. В феврале планируется обсудить с экспертами законодательную инициативу о передаче лесного массива аграриям.

«Принятие механизма их передачи позволит возродить лесополосы. Планируется отдавать их сельхозпроизводителям, использующим смежные земли», — сказано в сообщении.

В Ростове под строительство бассейна собираются вырубить часть Александровской рощи
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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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