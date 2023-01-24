Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В данный момент действенной защитой посевов от ветров являются лесополосы. В феврале планируется обсудить с экспертами законодательную инициативу о передаче лесного массива аграриям.
«Принятие механизма их передачи позволит возродить лесополосы. Планируется отдавать их сельхозпроизводителям, использующим смежные земли», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области пригрозили штрафами за брошенные елки до 70 тысяч рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что в донской столице под строительство бассейна собираются вырубить часть Александровской рощи.