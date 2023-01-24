На футбольном матче в Португалии белые карточки показали врачам

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как сообщает телеканал «360», на матче между женскими командами по футболу «Спортинг» и «Бенфика» одной из футболисток стало плохо. Медики обеих команд пришли на помощь девушке и оказали ей первую помощь. Главный арбитр матча показала врачам две белые карточки, тем самым поощрив медиков за оперативную работу.
Напомним, что в Португальской футбольной федерации белые карточки стали использоваться в 2018 году. Они введены для того, чтобы награждать команды и клубы за честную игру. За 5 лет карточки не использовались ни разу.