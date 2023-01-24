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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

На футбольном матче в Португалии белые карточки показали врачам

Сегодня, 14:10
Фото: pxhere.com
На матче женских команд по футболу в Португалии впервые в истории использовали белые карточки. Их показали врачам, оказавшим первую помощь игроку.

Как сообщает телеканал «360», на матче между женскими командами по футболу «Спортинг» и «Бенфика» одной из футболисток стало плохо. Медики обеих команд пришли на помощь девушке и оказали ей первую помощь. Главный арбитр матча показала врачам две белые карточки, тем самым поощрив медиков за оперативную работу.

Напомним, что в Португальской футбольной федерации белые карточки стали использоваться в 2018 году. Они введены для того, чтобы награждать команды и клубы за честную игру. За 5 лет карточки не использовались ни разу.

#Спорт
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