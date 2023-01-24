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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 млрд рублей назовут «Тавридой-2»

Сегодня, 14:13
Фото: donland.ru
Новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 млрд рублей назовут «Тавридой-2»
Новой трассе между Крымским полуостровом и Ростовом-на-Дону присвоят название «Таврида-2», об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона рассказал порталу ТАСС, что в строительство трассы собираются вложить около 400 миллиардов рублей, а сама дорога позволит обеспечивать движение 30 тысяч автомобилей в сутки. 

Строительство новой трассы из Ростова-на-Дону в Крым оценили в 400 млрд рублей
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Для новой трассы выбрали название «Таврида-2», и глава субъекта РФ уверен, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию экономики и ускорит темпы грузоперевозок между Херсонской областью и другими регионами.   

Ранее стало известно, какие дороги запланировано отремонтировать и реконструировать в Ростовской области в 2023 году. 

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