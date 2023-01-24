Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Глава региона рассказал порталу ТАСС, что в строительство трассы собираются вложить около 400 миллиардов рублей, а сама дорога позволит обеспечивать движение 30 тысяч автомобилей в сутки.
Для новой трассы выбрали название «Таврида-2», и глава субъекта РФ уверен, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию экономики и ускорит темпы грузоперевозок между Херсонской областью и другими регионами.
Ранее стало известно, какие дороги запланировано отремонтировать и реконструировать в Ростовской области в 2023 году.