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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске

Сегодня, 04:43
Фото: 1mi
В Новочеркасске опрокинулся автомобиль, из-за чего погиб подросток и еще трое получили ранения, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в дневное время на улице Буденновской. Водитель "ВАЗ-2114" ехал в сторону улицы Ленгника и не смог справиться с управлением. 

Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Травмы получили 20-летний водитель и три его пассажира в возрасте 15 и 16 лет. 

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Позже стало известно, что один из подростков скончался.

В данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее в Ростовской области подросток без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими.

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