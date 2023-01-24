Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Происшествие случилось в дневное время на улице Буденновской. Водитель "ВАЗ-2114" ехал в сторону улицы Ленгника и не смог справиться с управлением.
Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Травмы получили 20-летний водитель и три его пассажира в возрасте 15 и 16 лет.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Позже стало известно, что один из подростков скончался.
В данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося.
Ранее в Ростовской области подросток без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими.