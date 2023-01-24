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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Осужденного Цеповяза в Ростове-на-Дону посадили вместе с экс-министром ЖКХ Майером

Сегодня, 14:31
Фото: old-kagl-rayon.donland.ru
Осужденного Цеповяза в Ростове-на-Дону посадили вместе с экс-министром ЖКХ Майером
В Ростов-на-Дону доставили члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза и посадили вместе с экс-главой МинЖКХ региона Андреем Майером, пишут СМИ.

Собственный источник рассказал 1Rnd, что Цеповяза определили в спецблок СИЗО. По информации издания, здесь же содержится Майер.

«Цеповяз сейчас сидит вместе с Майером. Никаких нарушений порядка не регистрировали», — сказано в сообщении.

Официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Вячеслав Цеповяз из банды Цапков оказался потерпевшим на суде в Ростове
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Напомним, что Майера судят по обвинению в превышении полномочий при благоустройстве парков. Следствие установило, деньги на эти работы выделяли незаконно.

Цеповяз, которого ранее осудили по делу о банде Цапков, сейчас проходит потерпевшим по уголовному делу в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка. Самого Цеповяза в 2013 году осудили на 20 лет, банда же занималась убийствами и вымогательствами. 

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#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
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