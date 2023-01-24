Цеповяз, которого ранее осудили по делу о банде Цапков, сейчас проходит потерпевшим по уголовному делу в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка. Самого Цеповяза в 2013 году осудили на 20 лет, банда же занималась убийствами и вымогательствами.