Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Собственный источник рассказал 1Rnd, что Цеповяза определили в спецблок СИЗО. По информации издания, здесь же содержится Майер.
«Цеповяз сейчас сидит вместе с Майером. Никаких нарушений порядка не регистрировали», — сказано в сообщении.
Официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Напомним, что Майера судят по обвинению в превышении полномочий при благоустройстве парков. Следствие установило, деньги на эти работы выделяли незаконно.
Цеповяз, которого ранее осудили по делу о банде Цапков, сейчас проходит потерпевшим по уголовному делу в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка. Самого Цеповяза в 2013 году осудили на 20 лет, банда же занималась убийствами и вымогательствами.