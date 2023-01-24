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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Пьяная ростовчанка насмерть забила ногами знакомую из-за ревности к мужчине

Сегодня, 09:52
Фото: www.Pixel.la Free Stock Photos/CC0/wikimedia.org
Пьяная ростовчанка насмерть забила ногами знакомую из-за ревности к мужчине

В Ростове-на-Дону ревнивая женщина насмерть забила 50-летнюю подругу мужа

Жительница Ростова предстанет перед судом за убийство своей знакомой, сообщили в Следственном комитете России по региону.

Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительнице. Ее обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.

Дело в том, что в сентябре прошло года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехала в частный дом в переулке Ткацком в Ростове. Там на почве ревности у нее завязался конфликт со знакомой 50-летней женщиной. Перепалка вскоре переросла в избиение последней. Обвиняемая била ее ногами по голове и туловищу. Удары были настолько сильными, что спасти женщину врачам не удалось.

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Предполагаемая убийца была быстро задержана. Теперь ее судьбу решит суд.

Ранее ростовчанин из ревности убил знакомого стулом.
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