Дело в том, что в сентябре прошло года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехала в частный дом в переулке Ткацком в Ростове. Там на почве ревности у нее завязался конфликт со знакомой 50-летней женщиной. Перепалка вскоре переросла в избиение последней. Обвиняемая била ее ногами по голове и туловищу. Удары были настолько сильными, что спасти женщину врачам не удалось.