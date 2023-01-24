Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительнице. Ее обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.
Дело в том, что в сентябре прошло года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехала в частный дом в переулке Ткацком в Ростове. Там на почве ревности у нее завязался конфликт со знакомой 50-летней женщиной. Перепалка вскоре переросла в избиение последней. Обвиняемая била ее ногами по голове и туловищу. Удары были настолько сильными, что спасти женщину врачам не удалось.
Предполагаемая убийца была быстро задержана. Теперь ее судьбу решит суд.