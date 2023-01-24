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Posted 24 января 2023, 09:11

Published 24 января 2023, 09:11

Modified 24 января 2023, 09:13

Updated 24 января 2023, 09:13

Редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера

24 января 2023, 09:11
В Ростове уникальных птиц конфисковали у фотографа и передали в зоопарк, рассказали в региональном управлении Росприроднадзора.

Сотрудники Росприроднадзора конфисковали у жителя Ростова орлана-белохвоста и черного коршуна — уникальных птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчина работает фотографом в парке Горького, где предлагал всем желающим сделать фото с редкими животными.

Разрешения на содержание уникальных птиц у ростовчанина не было. Орлан-белохвост и коршун были истощены, их перья имели повреждения, некоторые оказались обломаны.

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Мужчине выписали штраф в 2,5 тысячи рублей. Птиц было решено передать в Ростовский зоопарк.

Ранее аквапарк обвинили в издевательстве над собакой в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости
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