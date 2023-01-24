Редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера

Posted 24 января 2023, 09:11
Published 24 января 2023, 09:11
Modified 24 января 2023, 09:13
Updated 24 января 2023, 09:13
Сотрудники Росприроднадзора конфисковали у жителя Ростова орлана-белохвоста и черного коршуна — уникальных птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчина работает фотографом в парке Горького, где предлагал всем желающим сделать фото с редкими животными.
Разрешения на содержание уникальных птиц у ростовчанина не было. Орлан-белохвост и коршун были истощены, их перья имели повреждения, некоторые оказались обломаны.
Мужчине выписали штраф в 2,5 тысячи рублей. Птиц было решено передать в Ростовский зоопарк.
Ранее аквапарк обвинили в издевательстве над собакой в Ростовской области.