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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера

Сегодня, 09:11
Фото: "Am I close enough?" by Peter Trimming/CC BY SA/wikimedia
Редких птиц спасли в Ростове от фотографа-живодера
В Ростове уникальных птиц конфисковали у фотографа и передали в зоопарк, рассказали в региональном управлении Росприроднадзора.

Сотрудники Росприроднадзора конфисковали у жителя Ростова орлана-белохвоста и черного коршуна — уникальных птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчина работает фотографом в парке Горького, где предлагал всем желающим сделать фото с редкими животными.

Разрешения на содержание уникальных птиц у ростовчанина не было. Орлан-белохвост и коршун были истощены, их перья имели повреждения, некоторые оказались обломаны.

Орлан-белохвост и коршун были истощены, их перья имели повреждения, некоторые оказались обломаны.
Фото: МУ Росприроднадзора по РО и РК
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Мужчине выписали штраф в 2,5 тысячи рублей. Птиц было решено передать в Ростовский зоопарк.

Ранее аквапарк обвинили в издевательстве над собакой в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости
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