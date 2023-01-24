Сотрудники Росприроднадзора конфисковали у жителя Ростова орлана-белохвоста и черного коршуна — уникальных птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчина работает фотографом в парке Горького, где предлагал всем желающим сделать фото с редкими животными.