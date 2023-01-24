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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Роспотребнадзор призвал держаться подальше друг от друга жителей Ростовской области

Сегодня, 11:00
Фото: unsplash.com
Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области уменьшилась на 6% за неделю

Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области уменьшилась на 6% за неделю

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ снизилась на неделю на 5,7%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 16 по 22 января зарегистрировали 16,5 тысячи случаев ОРВИ. За неделю этот показатель уменьшился.

Вместе с этим в регионе продолжают выявлять случаи заболевания гриппом. Местным жителям напомнили о мерах профилактики болезней. 

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«Важно соблюдать „респираторный этикет“. Стараться держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии примерно одного метра», — сказано в сообщении.

Если появились симптомы заболевания, то необходимо обращаться к медицинским специалистам.

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