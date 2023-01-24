Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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С 16 по 22 января зарегистрировали 16,5 тысячи случаев ОРВИ. За неделю этот показатель уменьшился.
Вместе с этим в регионе продолжают выявлять случаи заболевания гриппом. Местным жителям напомнили о мерах профилактики болезней.
«Важно соблюдать „респираторный этикет“. Стараться держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии примерно одного метра», — сказано в сообщении.
Если появились симптомы заболевания, то необходимо обращаться к медицинским специалистам.
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