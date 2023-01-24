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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Ростовчан предупредили о ночных заморозках с 25 января

Сегодня, 05:23
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько ночей ожидаются заморозки до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В ночь на среду, 25 января, температура упадет до минус пяти градусов. Скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.

Днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс двух градусов. Скорость ветра не поменяется.

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В дальнейшем в ночное время температура начнет опускаться до минус пяти градусов. На выходных, 28 и 29 января, температура днем будет составлять два градуса. Ночью она снова опустится ниже нуля.

Следующая неделя начнется со снега с дождем.

Ранее огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.

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