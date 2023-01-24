Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В ночь на среду, 25 января, температура упадет до минус пяти градусов. Скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.
Днем будет облачно, а воздух прогреется до плюс двух градусов. Скорость ветра не поменяется.
В дальнейшем в ночное время температура начнет опускаться до минус пяти градусов. На выходных, 28 и 29 января, температура днем будет составлять два градуса. Ночью она снова опустится ниже нуля.
Следующая неделя начнется со снега с дождем.
Ранее огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.