Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
За 12 лет работы Леонида Синельникова в сфере строительства бункеров обычное количество заказов в год, по его словам, не превышало 20 объектов.
«Только за январь обратилось уже 22 клиента. Обычно зимой от силы два-три объекта в работе было. Это все бункеры малой вместимости от одного до шести человек. Сейчас в работу можем взять не больше четырех объектов, поэтому остальные согласились ждать до весны», – рассказывает строитель.
По его словам, ростовская зима с периодическими замерзаниями и оттаиваниями почв – не совсем подходящее время для закладки подземных сооружений. По этой причине основная часть работ проводится весной и летом.
«Заказывают в основном люди, у которых на участке еще нет никаких построек, чтобы потом бункер учитывать при проектировании дома. Семь клиентов мне рассказали, что участок вообще специально только для бункера покупали», – поделился Леонид Синельников
Ранее RostovGazeta писала о том, в каком бункере можно спастись.