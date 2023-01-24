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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Ростовчане стали массово строить подземные бункеры в 2023 году

Сегодня, 06:38
Фото: Pcpanik/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Ростовчане стали массово заказывать строительство бункеров весной 2023 года
Предварительные заказы на строительство личных бомбоубежищ стали поступать от ростовчан с начала 2023 года в объеме, более чем в шесть раз превышающем обычное количество, рассказал корреспонденту RostovGazeta специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников.

За 12 лет работы Леонида Синельникова в сфере строительства бункеров обычное количество заказов в год, по его словам, не превышало 20 объектов.

«Только за январь обратилось уже 22 клиента. Обычно зимой от силы два-три объекта в работе было. Это все бункеры малой вместимости от одного до шести человек. Сейчас в работу можем взять не больше четырех объектов, поэтому остальные согласились ждать до весны», – рассказывает строитель.

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По его словам, ростовская зима с периодическими замерзаниями и оттаиваниями почв – не совсем подходящее время для закладки подземных сооружений. По этой причине основная часть работ проводится весной и летом.

«Заказывают в основном люди, у которых на участке еще нет никаких построек, чтобы потом бункер учитывать при проектировании дома. Семь клиентов мне рассказали, что участок вообще специально только для бункера покупали», – поделился Леонид Синельников

Ранее RostovGazeta писала о том, в каком бункере можно спастись.

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