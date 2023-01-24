«Только за январь обратилось уже 22 клиента. Обычно зимой от силы два-три объекта в работе было. Это все бункеры малой вместимости от одного до шести человек. Сейчас в работу можем взять не больше четырех объектов, поэтому остальные согласились ждать до весны», – рассказывает строитель.