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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Ростовчанин Юрий Башмет заявил, что уехавшие из России звезды живут неполноценно

Сегодня, 07:12
Фото: mil.ru
Ростовчанин Юрий Башмет заявил, что уехавшие из России звезды живут неполноценно
Уроженец Ростова-на-Дону, дирижер Юрий Башмет назвал жизнь уехавших из России знаменитостей неполноценной, его слова приводят СМИ.

Народный артист СССР Юрий Башмет в интервью ТАСС заявил, что артисты, покинувшие Россию, сейчас живут неполноценной жизнью. Музыкант уточнил, что лично знает многих уехавших. Чаще всего на их решение влиял целый синтез разных причин, среди которых, в том числе, трусость и желание «использовать момент». Однако, как уверяет Башмет, даже те, кто смог хорошо обустроиться в Европе и Америке испытывают фрустрацию, так как не могут ответить себе на вопрос, правильно ли они поступили, оставив родину.

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Культура нашей страны, по словам дирижера, переживает «турбулентные» времена. Однако их не стоит бояться. В будущем российское искусство ждут позитивные перемены и создание новых великих произведений, уверен Башмет.

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