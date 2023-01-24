Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Народный артист СССР Юрий Башмет в интервью ТАСС заявил, что артисты, покинувшие Россию, сейчас живут неполноценной жизнью. Музыкант уточнил, что лично знает многих уехавших. Чаще всего на их решение влиял целый синтез разных причин, среди которых, в том числе, трусость и желание «использовать момент». Однако, как уверяет Башмет, даже те, кто смог хорошо обустроиться в Европе и Америке испытывают фрустрацию, так как не могут ответить себе на вопрос, правильно ли они поступили, оставив родину.
Культура нашей страны, по словам дирижера, переживает «турбулентные» времена. Однако их не стоит бояться. В будущем российское искусство ждут позитивные перемены и создание новых великих произведений, уверен Башмет.
Ранее ростовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России .