Народный артист СССР Юрий Башмет в интервью ТАСС заявил, что артисты, покинувшие Россию, сейчас живут неполноценной жизнью. Музыкант уточнил, что лично знает многих уехавших. Чаще всего на их решение влиял целый синтез разных причин, среди которых, в том числе, трусость и желание «использовать момент». Однако, как уверяет Башмет, даже те, кто смог хорошо обустроиться в Европе и Америке испытывают фрустрацию, так как не могут ответить себе на вопрос, правильно ли они поступили, оставив родину.