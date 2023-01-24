Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Во вторник, 24 января, стало известно, что Октябрьский районный суд Ростова признал виновным и вынес приговор 46-летнему горожанину, которого подозревают в незаконном перемещении через таможенную границу оружия.
Суд установил, что фигурант дела купил через интернет у неизвестного лица комплектующие автомата «АК-74» и отправил их международным почтовым отправлением в США.
«Указанные предметы были изъяты в помещении „Почты России“», — сказано в сообщении.
В суде фигуранту назначили три года заключения в исправительной колонии общего режима, однако приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину с муляжом автомата «АК-47».