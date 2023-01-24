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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Ростовчанина приговорили к трем годам колонии за контрабанду оружия в США

Сегодня, 15:03
Фото: pxhere.com
В Ростове местного жителя приговорили к трем годам колонии за отправку посылок с частями автомата «АК-74» в США, об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Во вторник, 24 января, стало известно, что Октябрьский районный суд Ростова признал виновным и вынес приговор 46-летнему горожанину, которого подозревают в незаконном перемещении через таможенную границу оружия. 

Суд установил, что фигурант дела купил через интернет у неизвестного лица комплектующие автомата «АК-74» и отправил их международным почтовым отправлением в США. 

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«Указанные предметы были изъяты в помещении „Почты России“», — сказано в сообщении. 

В суде фигуранту назначили три года заключения в исправительной колонии общего режима, однако приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее в Ростовской области задержали мужчину с муляжом автомата «АК-47». 

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