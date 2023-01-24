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Posted 24 января 2023, 19:56

Published 24 января 2023, 19:56

Modified 24 января 2023, 19:58

Updated 24 января 2023, 19:58

Ростовский эксперт Михайлов высказался о запрете на выезд из России

24 января 2023, 19:56
Сюжет
Эксклюзив
Власти страны не обсуждают вопрос о возможных ограничениях на выезд из России. Однако ростовский политолог Евгений Михайлов склоняется к мнению, что определенные ограничения все-таки необходимы. Об этом он сообщил RostovGazeta.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти сегодня не обсуждают ограничения на выезд из России. Однако ростовский эксперт высказывает мнение о том, что какие-то определенные ограничения нужны. 

«Решать, конечно, не мне. Но все-таки запрет на выезд тем, кто подходит под определенные категории, и способен служить, на мой взгляд, должен быть», - отмечает Михайлов.

Спикер подчеркивает, что ситуация неоднозначная.

С одной стороны, те, кто боялся частичной мобилизации, уже уехали. Но некоторые высказывания о необходимости второй волны призыва порядка двух миллионов человек, разгоняют панику среди населения. 

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«Лучше бы объяснили откуда будут брать этих граждан. Например, у нас много силовиков, в том числе и бывших. Они готовы, их даже переучивать не надо. Среди них, думаю, тоже можно набрать два миллиона», - полагает собеседник.

С другой стороны, неизвестно, как будет разворачиваться ситуация. Поэтому спикер уточняет необходимость присутствия готовности у людей. 

«Если и ограничивать выезд из страны, то делать это надо будет умеренно», - делится своим личным мнением политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли вторая волна частичной мобилизации.

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