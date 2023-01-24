Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти сегодня не обсуждают ограничения на выезд из России. Однако ростовский эксперт высказывает мнение о том, что какие-то определенные ограничения нужны.
«Решать, конечно, не мне. Но все-таки запрет на выезд тем, кто подходит под определенные категории, и способен служить, на мой взгляд, должен быть», - отмечает Михайлов.
Спикер подчеркивает, что ситуация неоднозначная.
С одной стороны, те, кто боялся частичной мобилизации, уже уехали. Но некоторые высказывания о необходимости второй волны призыва порядка двух миллионов человек, разгоняют панику среди населения.
«Лучше бы объяснили откуда будут брать этих граждан. Например, у нас много силовиков, в том числе и бывших. Они готовы, их даже переучивать не надо. Среди них, думаю, тоже можно набрать два миллиона», - полагает собеседник.
С другой стороны, неизвестно, как будет разворачиваться ситуация. Поэтому спикер уточняет необходимость присутствия готовности у людей.
«Если и ограничивать выезд из страны, то делать это надо будет умеренно», - делится своим личным мнением политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли вторая волна частичной мобилизации.