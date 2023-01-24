В ведомстве рассказали, что Алексеенков ехал по трассе, когда на проезжую часть выползла раненая девушка в белой куртке. Сама жительница Донбасса имела на теле не менее пяти ножевых ран и теряла кровь, а потому «Урал» не подходил для транспортировки пострадавшей.