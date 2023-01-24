rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Ростовский пожарный спас жизнь жительницы Донбасса с множеством ножевых ранений

Сегодня, 17:44
Фото: pxhere.com
Пожарный из Ростова Сергей Алексеенков спас жительницу Донбасса с многочисленными колотыми ранами, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что Алексеенков находился на Донбассе в командировке в течение 40 дней и отвечал за подвоз воды в котельные ДНР. И недавно ростовский пожарный спас жизнь молодой девушки, встреченной на дороге. 

В ведомстве рассказали, что Алексеенков ехал по трассе, когда на проезжую часть выползла раненая девушка в белой куртке. Сама жительница Донбасса имела на теле не менее пяти ножевых ран и теряла кровь, а потому «Урал» не подходил для транспортировки пострадавшей. 

Погибший на Волоколамском шоссе мужчина ранее спас множество жизней
Узнать подробнее

Сергей уложил девушку на картон, укрыл курткой, потом закрыл ее раны с помощью спиртовых салфеток, а серьезные раны рядом с печенью «залатал» с помощью целлофанового пакета и пластырей. Все это время пожарный помогал раненой не терять сознания, чтобы дождаться врачей. 

Врачи признали, что девушка смогла выжить с помощью пожарного, сейчас она идет на поправку, а Сергея Алексеенкова представили к госнаграде.

Ранее врачи спасли зрение женщины, которая пострадала в результате неосторожного обращения с пиротехникой. 

Читайте также:
Потенцию мужчин в Ростовской области спасли от непроверенных таблетокСтоявшего в Таганрогском заливе в мороз мужчину спасли очевидцы днем 9 январяВ Ростове из пожара в доходном доме Гоца спасли двух женщин 5 января
#Надежда Пустяк#ЧС#Вода#Преступление#Скорая помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#ДНР#Донбасс
Подпишитесь
В Ростовской области жителей учат выбрасывать елки и искать бомбоубежища
Сегодня, 15:23
Осужденного Цеповяза в Ростове-на-Дону посадили вместе с экс-министром ЖКХ Майером
Сегодня, 14:31
Укушенный верблюдом батайчанин лишился руки из-за сезона размножения
Сегодня, 14:26
Новую дорогу из Крыма в Ростов-на-Дону за 400 млрд рублей назовут «Тавридой-2»
Сегодня, 14:13
Эколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнуть
Сегодня, 14:00
Лесополосы хотят передавать сельхозпроизводителям в Ростовской области
Сегодня, 13:44