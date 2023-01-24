Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
В ведомстве рассказали, что Алексеенков находился на Донбассе в командировке в течение 40 дней и отвечал за подвоз воды в котельные ДНР. И недавно ростовский пожарный спас жизнь молодой девушки, встреченной на дороге.
В ведомстве рассказали, что Алексеенков ехал по трассе, когда на проезжую часть выползла раненая девушка в белой куртке. Сама жительница Донбасса имела на теле не менее пяти ножевых ран и теряла кровь, а потому «Урал» не подходил для транспортировки пострадавшей.
Сергей уложил девушку на картон, укрыл курткой, потом закрыл ее раны с помощью спиртовых салфеток, а серьезные раны рядом с печенью «залатал» с помощью целлофанового пакета и пластырей. Все это время пожарный помогал раненой не терять сознания, чтобы дождаться врачей.
Врачи признали, что девушка смогла выжить с помощью пожарного, сейчас она идет на поправку, а Сергея Алексеенкова представили к госнаграде.
Ранее врачи спасли зрение женщины, которая пострадала в результате неосторожного обращения с пиротехникой.