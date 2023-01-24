Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ростовчанин рассказал, что ветер погнул светофоры и знаки от Малиновского до Мадояна. Он попросил провести ремонтные работы.
На данный момент ответа властей на обращение не поступало. Оно находится в работе с сегодняшнего дня.
Напомним, что в донской столице 150 устаревших светофоров заменят на «умные». Дело в том, что у большинства регулировщиков устаревшая система, которая может управлять трафиком только по определенному сценарию. При этом ситуация на дорогах никак не учитывается.
Ранее говорилось, что неработающие фонари и светофоры в Левенцовке в Ростове провоцируют ДТП.