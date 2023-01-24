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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону

Сегодня, 11:17
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра оказались погнуты светофоры, говорится в сервисе «Благоустройство города».

Ростовчанин рассказал, что ветер погнул светофоры и знаки от Малиновского до Мадояна. Он попросил провести ремонтные работы.

На данный момент ответа властей на обращение не поступало. Оно находится в работе с сегодняшнего дня.

В Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на «умные»
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Напомним, что в донской столице 150 устаревших светофоров заменят на «умные». Дело в том, что у большинства регулировщиков устаревшая система, которая может управлять трафиком только по определенному сценарию. При этом ситуация на дорогах никак не учитывается. 

Ранее говорилось, что неработающие фонари и светофоры в Левенцовке в Ростове провоцируют ДТП.

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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