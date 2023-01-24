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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Слонам из зоопарка в Ростове сделали педикюр

Сегодня, 07:58
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
Сотрудники Ростовского зоопарка решили сделать педикюр слонам
В Ростовском зоопарке сделали педикюр слонам, об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Сотрудники Ростовского зоопарка рассказали, что внимательно следят за состоянием обитателей учреждения. Так, накануне местным слонам сделали педикюр. Зоологи уверяют, что для животных эта процедура является безболезненной, к тому же они хорошо к ней приучены.

К тому же педикюр слонам делают не из эстетических соображений, а для поддержания здоровыми ногтевых пластин, удаления мозолей и камней. В дикой природе животные сами отмачивают ногти в водоемах, после чего точат их о камни и скальный грунт.

В зоопарке отметили, что за спокойствие и терпение во время процедуры слонов наградили вкусными угощениями.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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В зоопарке отметили, что за спокойствие и терпение во время процедуры слонов наградили вкусными угощениями.

Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, когда из зоопарка увезут в Казахстан медведицу Айку.

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