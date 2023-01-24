Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Сотрудники Ростовского зоопарка рассказали, что внимательно следят за состоянием обитателей учреждения. Так, накануне местным слонам сделали педикюр. Зоологи уверяют, что для животных эта процедура является безболезненной, к тому же они хорошо к ней приучены.
К тому же педикюр слонам делают не из эстетических соображений, а для поддержания здоровыми ногтевых пластин, удаления мозолей и камней. В дикой природе животные сами отмачивают ногти в водоемах, после чего точат их о камни и скальный грунт.
В зоопарке отметили, что за спокойствие и терпение во время процедуры слонов наградили вкусными угощениями.
Ранее в Ростове-на-Дону рассказали, когда из зоопарка увезут в Казахстан медведицу Айку.