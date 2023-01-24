Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Происшествие с пенсионером случилось на Рабочей площади. Он кофтой зацепился за трубу и повис на ней.
При этом высота составляла несколько этажей. В результате мужчину раскачивало из стороны в сторону.
«Как он туда попал, объяснить не смог, утверждает, что не помнит», — говорится в публикации. В результате прибыли спасатели и помогли мужчине спуститься.
Пользователей в комментариях удивила эта ситуация и причины, по которой она произошла.
Ранее в Ростове полицейские спасли мужчину, упавшего с Ворошиловского моста.