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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Спасатели достали с водосточной трубы повисшего на кофте мужчину в Ростове

Сегодня, 12:03
Ростовчанин неведомым образом зацепился за водосточную трубу и болтался на высоте
В Ростове-на-Дону помогли мужчине, который каким-то образом зацепился за водосточную трубу и оказался на высоте, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие с пенсионером случилось на Рабочей площади. Он кофтой зацепился за трубу и повис на ней.

При этом высота составляла несколько этажей. В результате мужчину раскачивало из стороны в сторону. 

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«Как он туда попал, объяснить не смог, утверждает, что не помнит», — говорится в публикации. В результате прибыли спасатели и помогли мужчине спуститься.

Пользователей в комментариях удивила эта ситуация и причины, по которой она произошла.

Ранее в Ростове полицейские спасли мужчину, упавшего с Ворошиловского моста.

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