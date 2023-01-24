США рассказали, как разрешить мировой кризис

Янг выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Байдена на посту президента будет лишь способствовать углублению экономического и политического кризиса в Америке и на всей планете. Джеффри Янг призвал американских политиков заняться вопросами национальной безопасности, не пытаясь навязывать принципы демократии по всему миру.