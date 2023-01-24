США рассказали, как разрешить мировой кризис

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Как пишет Infox со ссылкой на ФАН, американский политик, кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что лучшим решением всех проблем США и всего мира станет отставка президента Байдена и передача власти адекватной команде политиков.
Янг выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Байдена на посту президента будет лишь способствовать углублению экономического и политического кризиса в Америке и на всей планете. Джеффри Янг призвал американских политиков заняться вопросами национальной безопасности, не пытаясь навязывать принципы демократии по всему миру.