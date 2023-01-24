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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

США рассказали, как разрешить мировой кризис

Сегодня, 18:24
В США признали, что руководство страны является источником нынешних проблем во всем мире.

Как пишет Infox со ссылкой на ФАН, американский политик, кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что лучшим решением всех проблем США и всего мира станет отставка президента Байдена и передача власти адекватной команде политиков.

Янг выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Байдена на посту президента будет лишь способствовать углублению экономического и политического кризиса в Америке и на всей планете. Джеффри Янг призвал американских политиков заняться вопросами национальной безопасности, не пытаясь навязывать принципы демократии по всему миру.

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