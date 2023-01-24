Стали известны города с низкой стоимостью аренды жилья

Как передают «Известия», на первом месте списка оказался Челябинск, в котором средняя стоимость аренды однушки в январе 2023 года составила 14,6 тыс. рублей. За ним идет Волгоград со средней стоимостью в 15,8 тыс. рублей. На третьем месте — Омск, где аренда однокомнатной квартиры стоит 16,1 тыс. рублей.