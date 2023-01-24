Стали известны города с низкой стоимостью аренды жилья

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как передают «Известия», на первом месте списка оказался Челябинск, в котором средняя стоимость аренды однушки в январе 2023 года составила 14,6 тыс. рублей. За ним идет Волгоград со средней стоимостью в 15,8 тыс. рублей. На третьем месте — Омск, где аренда однокомнатной квартиры стоит 16,1 тыс. рублей.
Отмечается, что в Москве снять однушку в среднем стоит 46 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 28,4 тыс.