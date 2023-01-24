“Центр-инвест” назвал преимущества суверенного ESG-банкинга

В своей предыдущей статье Высоков обосновал, что при реализации ESG-принципов в работе кредитных организаций важно учитывать национальные интересы. В новой публикации он обратил внимание на необходимость освоения новых технологий и ESG-цифровизации. Высоков отметил, что независимая технологическая таксономия, цифровизация и интеграция финансовой и нефинансовой отчетности обеспечивают суверенитет национального ESG-банкинга, а значит и глобальную конкурентоспособность.