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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

“Центр-инвест” назвал преимущества суверенного ESG-банкинга

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Информационный портал Finversia.ru опубликовал статью председателя совета директоров банка “Центр-инвест”, профессора, д. э. н. Василия Высокова о конкурентных преимуществах ESG-банкинга.

В ней он анализирует возможности отечественных банков для учета климатических факторов и регуляторных стимулов ESG-трансформации.

В своей предыдущей статье Высоков обосновал, что при реализации ESG-принципов в работе кредитных организаций важно учитывать национальные интересы. В новой публикации он обратил внимание на необходимость освоения новых технологий и ESG-цифровизации. Высоков отметил, что независимая технологическая таксономия, цифровизация и интеграция финансовой и нефинансовой отчетности обеспечивают суверенитет национального ESG-банкинга, а значит и глобальную конкурентоспособность.

По мнению автора, в перспективе внедрение нефинансовой отчетности и ее интеграция с финансовыми показателями позволят создать единые подходы к анализу и учету ESG-факторов и их влиянию на климатические риски. Центробанку же это поможет сформировать систему регулирования зеленых и адаптационных проектов на основе технологического суверенитета.

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