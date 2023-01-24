Однако в настоящий момент у верблюдов идет период гона [прим. редакции — размножения], а у Мюнхгаузена нет партнерши, что негативно отражается на его состоянии и характере. Несмотря на то, что животное хорошо знало пострадавшего, который был заводчиком коз и держал их на базе Петра, верблюд все же укусил батайчанина.