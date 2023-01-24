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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Укушенный верблюдом батайчанин лишился руки из-за сезона размножения

Сегодня, 14:26
Фото: Silvio Tanaka/CC BY SA/flickr.com
Укушенный верблюдом батайчанин лишился руки из-за сезона размножения
В Батайске опровергли первоначальную версию о состоянии опьянения мужчины, потерявшего руку из-за укуса верблюда.

Напомним, накануне стало известно, что в Батайске мужчина едва не лишился подвижности руки, пытаясь покормить местную знаменитость — верблюда по имени Мюнхгаузен.

Уже на следующий день портал «Батайское время» пообщался с владельцем животного, которой опроверг первоначальную версию событий. Владелец верблюда Петр рассказал, что пострадавший был трезв и пытался погладить верблюда, которого хорошо знал и даже пытался дрессировать. 

В Батайске пьяный мужчина получил серьезный укус при попытке покормить верблюда
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Однако в настоящий момент у верблюдов идет период гона [прим. редакции — размножения], а у Мюнхгаузена нет партнерши, что негативно отражается на его состоянии и характере. Несмотря на то, что животное хорошо знало пострадавшего, который был заводчиком коз и держал их на базе Петра, верблюд все же укусил батайчанина. 

Во вторник, 24 января, стало известно, что пострадавшему ампутировали руку из-за угрозы гангрены, повреждения всех мышц и сухожилий. 

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