Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Напомним, что всего отчислили пять девушек, а причиной конфликта стали хиджабы. Эту ситуацию изданию Dоn24 прокомментировал Шикуля, рассказав, что студентки нарушили правила внутреннего распорядка.
Дело в том, что учащиеся должны носить медицинскую одежду. Всех с этими требованиями ознакомили.
Оказалось, что изначально хиджабы носили восемь девушек, но трое согласили соблюдать правила. Остальные демонстративно нарушали порядок.
Со студентками разговаривали психологи, но ничего не изменилось. В итоге это привело к отчислению.
«Наши выпускницы работают в хирургических отделениях, поэтому вопрос с одеждой принципиальный. Девушки могут быть восстановлены, если будут соблюдать общепринятые медицинские правила», — уточнил Шикуля.