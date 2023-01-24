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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В медколледже в Новочеркасске восстановят пятерых студенток, отчисленных за хиджабы

Сегодня, 08:01
Фото: НАЮР/vk.com
В медколледже в Новочеркасске восстановят пятерых студенток, отчисленных за хиджабы

Медколледж в Новочеркасске восстановит отчисленных за ношение хиджабов студенток

В Новочеркасске могут восстановить в медицинском колледже студенток, отчисленных за ношение хиджаба, сообщил исполняющий обязанности директора учреждения Игорь Шикуля.

Напомним, что всего отчислили пять девушек, а причиной конфликта стали хиджабы. Эту ситуацию изданию Dоn24 прокомментировал Шикуля, рассказав, что студентки нарушили правила внутреннего распорядка.

Дело в том, что учащиеся должны носить медицинскую одежду. Всех с этими требованиями ознакомили.

Оказалось, что изначально хиджабы носили восемь девушек, но трое согласили соблюдать правила. Остальные демонстративно нарушали порядок.

В Новочеркасске отчисление студенток в хиджабах объяснили медицинскими правилами
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Со студентками разговаривали психологи, но ничего не изменилось. В итоге это привело к отчислению.

«Наши выпускницы работают в хирургических отделениях, поэтому вопрос с одеждой принципиальный. Девушки могут быть восстановлены, если будут соблюдать общепринятые медицинские правила», — уточнил Шикуля.

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В Новочеркасске отчисление студенток в хиджабах объяснили медицинскими правилами
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