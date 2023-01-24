В РФ хотят сделать обучение навыкам первой помощи всеобщим

Идею депутата Госдумы поддержала и глава Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она считает важным комплексный подход к данному вопросу. С одной стороны, нужно разработать программы обучения населения навыкам оказания первой помощи. Определить состояния, при которых нужно оказывать первую помощь. Определить навыки, которыми должно владеть население. Разработать методические материалы по оказанию первой помощи: фильмы, лекции, вебинары, утвердить их и пропустить через редакционный совет, который одобрит эти решения. Понять, как будут принимать экзамен.