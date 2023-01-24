В РФ хотят сделать обучение навыкам первой помощи всеобщим

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:43
По мнению Хубезова, необходимо не только закрепить основные стандарты первой помощи, но и создать условия для обучения этим навыкам всех россиян, пишет газета “Известия”.
В беседе с журналистами ТАСС Дмитрий Хубезов подчеркнул необходимость широкого внедрения навыков оказания первой помощи на фоне постоянных обстрелов новых территорий Российской Федерации. Он отметил, что нужно чётко представлять,как базовый объём первичных мер, так и расширенный.
Обучение, по словам депутата, должно проводиться, в том числе, в вузах и школах. Каждый россиянин должен знать, как правильно останавливать кровотечение и проводить сердечно-лёгочную реанимацию. В планах запись видеолекций для гражданских и будущих военных хирургов, основой которых станут ситуации, с которыми Хубезов столкнулся в зоне проведения спецоперации, где работал хирургом.
Идею депутата Госдумы поддержала и глава Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она считает важным комплексный подход к данному вопросу. С одной стороны, нужно разработать программы обучения населения навыкам оказания первой помощи. Определить состояния, при которых нужно оказывать первую помощь. Определить навыки, которыми должно владеть население. Разработать методические материалы по оказанию первой помощи: фильмы, лекции, вебинары, утвердить их и пропустить через редакционный совет, который одобрит эти решения. Понять, как будут принимать экзамен.
Для отработки навыков первой медпомощи нужны куклы-симуляторы. Сейчас их делают и с внутренним программно-аппаратным комплексом, самостоятельно оценивающим действия студента и сообщающим об ошибках. Применение подобных устройств разгрузит преподавателей и упростит массовое обучение.
Улумбекова считает, что обучать первичным меднавыкам можно старшеклассников, а экзамены принимать, в том числе, в муниципальных центрах и на крупных предприятиях. Обучать граждан следует навыкам оказания первой помощи при инфаркте, кровотечении, остановке сердца, остановке дыхания, при травме позвоночника, в ситуациях, когда человек подавился и не только.
Редакция опросила врачей в целом одобрили эту инициативу. Более того, они напомнили, что раньше сотрудники предприятий проходили специальные курсы по оказанию первой помощи.
Юристы, в свою очередь, отметили, что в РФ есть понятие первичной и скорой медицинской помощи, а вот понятия базовой медицинской помощи нет. А это далеко не тождественные понятия. Если под первичной помощью подразумевается комплекс неотложных действий, то базовая помощь – минимальный объем действий, мероприятий и гарантий, достаточных для разрешения конкретной ситуации.
Некоторые эксперты считают, что навыки оказания первой помощи должны обязательно преподаваться полицейским, сотрудникам МЧС, военным. Помимо этого следует обучать граждан навыкам самопомощи, чтобы они могли справиться с травмами и ранениями до прибытия медиков.
Также эксперты предлагают закон о базовой медицинской помощи лучше оформлять в виде стандарта. Это поможет разграничить, в каких случаях гражданин несет ответственность при неоказании или неправильном оказании медицинской помощи, а в каких – нет.
В настоящее время в вузах и школах почти не уделяется внимание навыкам оказания первой помощи. Более того, есть мнение, что даже в специализированных медвузах качество обучения снизилось, так как большая часть учебного времени приходится на теорию, а время клинической практики сокращается.
В то же время навыки оказания первой медицинской помощи чаще всего преподаются однократно, между тем, их следует освежать примерно каждые 6 месяцев. Без практики уходит сноровка, что может дать негативный результат, если навыки действительно понадобятся.
Согласно Федеральными государственными образовательными стандартам, обучение оказанию первой помощи предусмотрено, но изучается в большинстве школ и вузов по остаточному принципу, считают эксперты.